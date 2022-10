Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers un timide rebond pour débuter la semaine, malgré Wall Street - SMI avant-Bourse: -0,09% à 10'319,96 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -1,34% à 29'635 points - Nasdaq Comp (vendredi): -3,08% à 10'321 points - Nikkei 225 (lundi): -1,26% à 26'749 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: conclut un accord dans le dossier RMBS versement unique de 495 mio USD versement couvert par provisions - Zurich annonce le rachat de 500 millions d'euros d'obligations subordonnées SPI: - Sulzer: départ du patron Frédéric Lalanne pour fin octobre désigne Suzanne Thoma comme présidente exécutive premiers résultats de l'examen stratégique attendus au S1 2023 - Valora: les représentants de Femsa élus au conseil d'administration PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Les pilotes de Swiss votent pour une possible grève ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5,03% - MCH: LLB Swiss Investment AG détient une part de 2,098% - Pierer Mobility: Stefan Pierer détient une part de 2,65% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 3,27% PRESSE LUNDI - Credit Suisse envisage aussi de vendre des unités suisses Financial Times - Le président de Credit Suisse confirme la solidité de la banque Reuters NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: nuitées septembre (1ère estimation) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: Energie: "les cantons pas à la hauteur", selon l'ex-directeur de l'AFF - international: France: la grève continue chez TotalEnergies à l'amorce d'une semaine cruciale Montée en puissance du soutien militaire de l'UE à l'Ukraine DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9767 - USD/CHF: 1,0020 - future Conf: +165 pb à 142,71% (vendredi) - taux au comptant: 1,269% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,99% à 10'329 points - SLI (vendredi): +1,02% à 1'548 points - SPI (vendredi): +0,92% à 13'198 points - Dax (vendredi): +0,67% à 12'438 points - CAC 40 (vendredi): +1,95% à 5'932 points

