Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - La remontée se poursuit mais Nestlé risque de peser - SMI avant-Bourse: +0,48% à 10'629,83 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +1,12% à 30'524 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,90% à 10'772 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,42% à 27'269 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Nestlé 9 mois: chiffre d'affaires 69'132 mio CHF (cons. AWP: 69'059 mio) croissance organique pays industrialisés 7,4% (S1: +6,9%) croissance organique des marchés émergents 10,2% (S1: +10,0%) Pricing +1,0 point (S1: 6,5%) croissance organique Amérique du Nord: 11,2% (S1: 9,6%) croissance organique Europe: 7,1% (S1: 7,1%) croissance organique Afrique, Océanie, Asie: 8,1% (S1: 8,2%) croissance organique Grande Chine 4,7% (S1: 2,3%) croissance à deux chiffres pour les sucreries croissance commerce de détail +7,3% - E-Commerce +8,4% croissance hors domicile +26,1%, dépasse le niveau de 2019 Nespresso volumes en baisse de 1,9%, effet prix de +4,9% T3: croissance organique 9,3% (cons. AWP: 9,2%) croissance interne réelle RIG -0,2% (cons. AWP: 0,4%) composante Prix 9,5% (T2: 7,7%; T1: 5,2%) 9 mois: croissance organique +8,5% (cons. AWP: +8,3%) croissance interne réelle RIG +1,0% (cons. AWP: +1,1%) croissance organique Amérique latine: 12,9% (S1: 13,6%) croissance organique Nespresso 3,0% (S1: 2,6%) croissance organique Health Science 4,5% (S1: 6,6%) croissance à deux chiffres pour les aliments bébés en Chine les eaux malgré des problème de livraison: +15,1% acquiert Seattle's Best Coffee aux Etats-Unis 2022: croissance organique attendue de 8% confirme ses prévisions de marges s'empare de Seattle's Best Coffee, marque de Starbucks - Roche: le médicament Ocrevus ralentit l'évolution de la sclérose en plaque - SGA et Schindler collaborent pour la publicité dans les ascenseurs d'hôtels - Holcim paie 778 millions de dollars pour Lafarge en Syrie SPI: - Wisekey: la croissance du chiffre d'affaires se poursuivra en 2023 2022: chiffre d'affaires attendu à 24,5 mio USD carnet de commandes IoT/semi-conducteurs 37 mio USD PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Octogone Gestion se dote d'un nouveau directeur général ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5% - Ascom: Pictet Asset Management détient une part de 8,39% - Comet: Blackrock détient une part de 2,99% - Plazza: Caceis SA détient une part de 5,02% - Siegfried: Blackrock détient une part de 2,95% PRESSE MERCREDI - Credit Suisse pourrait céder des portefeuilles de crédits à Mitsubishi Bloomberg NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Royaume-Uni: l'inflation accélère à 10,1% sur un an en septembre HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9800 - USD/CHF: 0,9962 - future Conf: +22 pb à 142,72% (mardi) - taux au comptant: 1,337% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,76% à 10'579 points - SLI (mardi): +1,15% à 1'594 points - SPI (mardi): +0,82% à 13'526 points - Dax (mardi): +0,92% à 12'766 points - CAC 40 (mardi): +2,28% à 6'067 points

awp-robot/sw/