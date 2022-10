Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - tendance au repli dans le sillage de Wall Street - SMI avant-Bourse: -0,21% à 10'462,37 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,33% à 30'424 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,85% à 10'681 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,84% à 27'028 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB T3: chiffre d'affaires 7406 mio USD (cons. AWP: 7340 mio) entrées de commandes 8188 mio USD (cons. AWP: 8168 mio) Ebita opérationnel 1231 mio USD (cons. AWP: 1118 mio) résultat net 360 mio USD (cons. AWP: 503 mio) T4: croissance d'un peu plus de 10% sur base comparable affaissement marge opérationnelle Ebita en glissement trimestriel 2022: objectif marge Ebita de 15% déjà à portée tire son épingle du jeu troisième trimestre voit son bénéfice ralentir 3e trimestre - Schindler 9 mois: résultat net 481 mio CHF (cons. AWP: 462 mio) chiffre d'affaires 8310 mio CHF (cons. AWP: 8168 mio) Ebit 655 mio CHF (cons. AWP: 624 mio) entrées de commandes 8967 mio CHF (cons. AWP: 9088 mio) croissance en ML 1,7% (cons. AWP: +0,5%) Ebit ajusté 738 mio CHF (cons. AWP: 726 mio) entrées de commandes sous pression 2022: objectifs reconduits bénéfice net entre 620 et 660 mio CHF objectif de croissance revu entre 0% et +2% (-2% à +2%) - Vifor: SIX autorise prolongation certaines exemptions à obligation publicité SPI - Aevis Victoria rembourse la totalité de son emprunt obligataire de 145 mio - Barry Callebaut: la production à Wieze retrouve son rythme de croisière - La BCBE investit dans les actions numériques - Comet 9 mois: chiffre d'affaires 432,3 mio CHF ratio commandes/facturation de 1,14 T3: chiffre d'affaires 164,8 mio CHF 2022: objectifs confirmés chiffre d'affaires entre 580 et 610 mio CHF marge Ebitda entre 21% et 23% perspectives croissance intactes pour semi-conducteurs et électronique manque de vigueur persistant dans l'industrie automobile - Cosmo: FDA octroie statut médicament orphelin pour ryfamicine contre pochite - GAM 9 mois: avoirs sous gestion 74,6 mrd CHF (fin juin: 83,2 mrd) T3: afflux net d'argent Investment Management -1 mrd CHF (-1,2 mrd) 2022: programme d'économies de 20 mio CHF confirmé - Inficon T3: chiffre d'affaires 143,8 mio USD (cons. AWP: 140,9 mio) Ebit 25,3 mio USD (cons. AWP: 25,4 mio) marge Ebit 17,6 % (cons. AWP: 18,0 %) résultat net 17,8 USD (cons. AWP: 20,4 mio) 2022: objectif chiffre d'affaires précisé à 570-590 (560-600) mio USD objectif marge Ebit 19% reconduit - Talenthouse investit 7 millions de dollars dans une banque numérique - Zur Rose 9 mois: ventes Europe 55,2 mio CHF (cons. AWP: 56,7 mio) ventes Allemagne 849,6 mio CHF (cons. AWP: 873,1 mio) ventes Suisse 504,6 mio CHF (cons. AWP: 503,7 mio) chiffre d'affaires 1404 mio CHF (cons. AWP: 1431 mio) T3: chiffre d'affaires Allemagne -11,8%, Suisse +11,5% (ML) 2022: perte Ebitda ajustée 75 à 85 mio CHF (75 à 95 mio) 2023: franchissement confirmé seuil rentabilité opérationnelle moyen terme: objectif marge Ebitda 8% reconduit avant-Bourse: +1,7% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Siegfried: Blackrock détient une part de 3,02% - Wisekey: Joel Arber détient 19,95% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,61% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Temenos: résultats T3 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFDF: excédent commercial septembre 2,78 mrd CHF (CVS) OFDF: exportations horlogères septembre 2,24 mrd CHF (+19,1%J) OFDF: exportations septembre sur un mois +0,4% réel, +4,1% nominal (CVS) OFDF: importations septembre +0,9% réel sur un mois, nominal +2,2% (CVS) - international: Japon: 14e mois consécutif de déficit commercial HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: Nouvelle-Zélande: manifestation contre une taxe sur les rots de vaches Fraudes aux cryptomonnaies: des autorités dépassées et des victimes démunies L'Ukraine limite sa consommation d'énergie, infrastructures sinistrées Climat: Greenpeace veut l'interdiction des vols en jets privés Flambée de l'énergie: les dirigeants de l'UE cherchent encore la parade DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 0,9836 - USD/CHF: 1,0047 - future Conf: -88 pb à 141,84% (mercredi) - taux au comptant: 1,313% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,89% à 10'484 points - SLI (mercredi): -0,97% à 1'578 points - SPI (mercredi): -0,99% à 13'392 points - Dax (mercredi): -0,19% à 12'741 points - CAC 40 (mercredi): +0,00% à 6'041 points

awp-robot/sw/