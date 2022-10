Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Gueule de bois après l'effondrement des valeurs technologiques - SMI avant-Bourse: -0,44% à 10'659,28 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,61% à 32'033 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,63% à 10'793 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,92% à 27'095 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim T3: chiffre d'affaires 8045 mio CHF (cons. AWP: 7737 mio) Ebit ajusté 1551 mio CHF (cons. AWP: 1492 mio) croissance sur base comparable 16,3% (cons. AWP: 11,2%) marge Ebit ajustée 20% (cons. AWP: 19,4%) marge Ebit ajustée 19,3% (cons. AWP: 19,4%) programme de rachat d'actions pour 2 mrd CHF prévu ratio d'endettement de 1x pour 2022 Martin Kriegner nommé responsable de la nouvelle région AMEA 2022: croissance du chiffre d'affaires (LFL) d'au moins 12% croissance Ebit récurrent (LFL) attendue à environ 5% objectif FCF de plus de 3 mrd CHF confirmé objectif de ventes Solution & Produits relevé à >5,5 mrd CHF CEO: pas inquiété par les prix de l'énergie augmentations de prix au T3 aussi - Swiss Re 9 mois: primes nettes 32'366 mio USD (cons. AWP: 32'696 mio) ratio combiné Corso 93,1% (cons. AWP: 94,3%) fonds propres 11'910 mio USD (cons. AWP: 11'494 mio) ratio combiné P&C 106,1% (cons. AWP: 104,3%) résultat net -285 mio USD (cons. AWP: -451 mio) 9 mois: charge de 2,7 mrd USD liée aux catastrohpes naturelles le groupe affirme toujours être solidement capitalisé confiant à moyen terme (rendement de 14%) anticipe une poursuite de la hausse des primes dans la réassurance SPI: - Komax: nouveau crédit syndiqué d'ici fin 2022 2022: objectif de ventes relevé à environ 600 mio CHF marge Ebit toujours attendue autour de 11% - LUKB 9 mois: bénéfice net 168,0 mio CHF (167,6 mio) afflux net argent frais 991 mio CHF (1880 mio) avoirs sous gestion 34,94 mrd CHF (fin juin: 35,4 mrd) résultat d'exploitation 205,7 mio CHF (215,2 mio) 2022: prévisions confirmées - bénéfice net attendu au niveau de 2021 - MCH: Noah Horowitz nommé directeur général d'Art Basel - Meyer Burger: 7 nouvelles actions pour 20 droits d'acquisition à 0,267 franc chaque action donne droit à un droit d'acquisition - Molecular Partners 9 mois: résultat opérationnel 132 mio CHF (-47,6 mio) résultat net 135 mio CHF (-45,9 mio) T3: liquidités 267 mio CHF (fin S1: 285,1 mio) le CFO Andreas Emmenegger partira fin 2022 réserves de liquidités devraient suffire jusqu'en 2026 2022: charges totales attendues de 70 à 75 millions CHF - SIG Group T3: Ebitda ajusté 178,8 mio EUR (cons. AWP: 178,5 mio) résultat net ajusté 68,7 mio EUR (cons. AWP: 83,5 mio) nouvelles hausses de prix initiées pour 2023 2022: marge Ebitda attendue à 25% erwartet (26% précédemment) - Ypsomed: gain de la cession à deux chiffres cèede DiaExpert pour un montant non dévoilé PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Beyond Gravity décroche une grosse commande aux Etats-Unis - ISS Facility Services rachète Livit FM Services ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 4,999% - Burkhalter: J Safra Sarasin Investmentfonds détient une part de 4,629% - Lem: J Safra Sarasin Investmentfonds détient une part de 2,8564% - Mobilezone: Blackrock détient une part de 3,02% - Rieter: Luc Tack détient une part de 15,16% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - KOF: baromètre conjoncturel octobre - BC de Glaris: résultats T3 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: France: la consommation des ménages en hausse en septembre (+1,2%) la croissance du PIB ralentit à +0,2% au 3e trimestre HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: - international: Banque du Japon: statu quo monétaire, prévisions d'inflation relevées Les géants de la tech ne sont plus imperméables au monde réel DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9890 - USD/CHF: 0,9926 - future Conf: +127 pb à 144,75% (jeudi) - taux au comptant: 1,195% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -1,02% à 10'707 points - SLI (jeudi): -1,13% à 1'623 points - SPI (jeudi): -1,07% à 13'676 points - Dax (jeudi): +0,12% à 13'211 points - CAC 40 (jeudi): -0,10% à 6'244 points

awp-robot/sw/