Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE -ouverture attendue en hausse, avant la Fed - SMI avant-Bourse: +0,23% à 10'796,97 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +2,59% à 32'862 points - Nasdaq Comp (vendredi): +2,87% à 11'102 points - Nikkei 225 (lundi): +1,78% à 27'587 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Presse: CS First Boston se concentrera sur les affaires globales - Credit Suisse: actionnaires qualifiés signent action à 3,82 CHF montant brut escompté du placement 1,76 mrd CHF prix d'émission actions du droit de souscription à 2,52 CHF prix de référence pour augmentation de capital 4,07 CHF confirme montant brut deux augmentation de cap. à 4,0 mrd CHF va supprimer 540 postes en Suisse d'ici fin 2022 un droit de souscription pour chaque action existante SPI: - Bossard: nouvel administrateur proposé pour la prochaine assemblée générale - GLKB 9 mois: résultat d'exploitation 18,88 mio CHF (21,0 mio) produit d'exploitation 68,73 mio CHF (65,4 mio) résultat net 16,4 mio CHF (17,8 mio) - Helvetia confirme le lancement de sa filiale Smile en Autriche - Huber+Suhner rachète le britannique Phoenix Dynamics - Igea Pharma: liquidités suffisantes pour 12 mois après une perte au 1er semestre - Départ du directeur général de Leclanché - Meyer Burger: débute la période des droits de souscription - Santhera S1: résultat net -29,7 mio CHF (-20,5 mio CHF) perte nette -29,7 mio CHF (-20,5 mio CHF) liquidités à 12,7 mio CHF, suffisantes jusqu'au T1 2023 recettes issues contrats de 6,3 mio CHF (4,5 mio) l'EMA valide la demande d'homologation pour Vamorolone dans DMD - BNS 9 mois: résultat -142,37 mrd CHF (S1: -95,2 mrd) résultat -142,4 mrd CHF (S1: -95,2 mrd) T3: résultat -47,21 mrd CHF (T2: -62,4 mrd; T1: -32,8 mrd) - Vaudoise: rachètera jusqu'à 100'000 actions propres - Youngtimers S1: résultat -0,1 mio CHF (59'631 CHF) - Zwahlen&Mayr: une AG pour débarquer un administrateur PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Credit Suisse: Dodge & Cox détient une part de 2,97% - Oneswissbank: Petrimax AG détient une part de 3,034% - Orell Füssli: J Safra Sarasin Investmentfonds détient une part de 4,6023% - Sensirion: CS Funds détient une part inférieure à 3% - U-blox: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Wisekey: Tibor Somlo détient une part de 3,57% PRESSE LUNDI - Les supermarchés Migros se dirigent vers des chiffres rouges Sonntagszeitung -Swiss a pris le bon tournant, affirme son directeur - SonntagsBlick NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: commerce de détail septembre +5,7% sur un an nominal, réel +3,2% (CVS) - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h20) - EUR/CHF: 0,9923 - USD/CHF: 0,9984 - Future Conf: +25 pb à 145,00% (vendredi) - taux au comptant: 1,056% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,61% à 10'772 points - SLI (vendredi): +0,19% à 1'626 points - SPI (vendredi): +0,42% à 13'734 points - Dax (vendredi): +0,24% à 13'243 points - CAC 40 (vendredi): -0,05% à 6'273 points

