Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - L'optimisme perdure, dans l'attente de la Fed mercredi soir. - SMI avant-Bourse: +0,30% à 10'860,00 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -0,39% à 32'733 points - Nasdaq Comp (lundi): -1,03% à 10'988 points - Nikkei 225 (mardi): +0,33% à 27'679 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - UBS noue un partenariat dans le secteur hypothécaire SPI: - Addex augmente son capital-actions en vue de l'émission de nouvelles actions - Autoneum renouvelle une facilité de crédit de 350 millions de francs suisses - BKW: départ du CFO Ronald Trächsel d'ici fin juin 2023 - Burckhardt S1: chiffre d'affaires 335,8 mio CHF (cons. AWP: 349,0 mio) entrées de commandes 706,7 mio CHF (cons. AWP: 418,1 mio) Ebit 35,5 mio CHF (cons. AWP: 37,4 mio) résultat net 24,5 mio CHF (cons. AWP: 28,2 mio) objectif marge Ebit à moyen terme relevé à 12-15% (10-15%) ratio de distribution de 50-70% reconduit chiffre d'affaires attendu à 1,1 mrd CHF d'ici 2027 2022/23: objectif de marge Ebit stable confirmé objectif de 720-760 mio CHF de recettes confirmé - Cembra finalise l'acquisition de Byjuno - Clariant a finalisé la reprise d'activités de BASF aux Etats-Unis - DKSH finalise la reprise du canadien Terra Firma - EFG annonce plusieurs nominations, dont un nouveau chef juridique - Implenia: objectif strtaégique de marge Ebit autour de 3,5% ratio de fonds propres de plus de 20% attendu d'ici 2023 ratio de fonds propres attendu à 25% à moyen terme objectif stratégique de marge Ebit relevé à >4,5% (jusqu'ici: 4,5%) reprise du paiement de dividendes attendu pour 2023 2022: objectif d'Ebit de 130 mio CHF confirmé - Rating de crédit Leonteq: Fitch confirme "BBB-", perspective positive - Les Titlis Bergbahnen élargissent leur direction - Zur Rose désigne Kaspar Niklaus à la tête de ses opérations regroupe achats et approvisionnement sous la houlette du nouveau COO PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - AEW comble le poste de directeur financier par intérim - Zwei Wealth nomme un nouvel associé ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 4,99% - Arbonia: CS Funds détient une part inférieure à 3% - Bobst: Convention d'actionnaires détient une part de 85,47% - Idorsia: Capital Group détient une part de 3,09% - Phoenix Mecano: Retraites Populaires, détient une part de 3,33% - Skan: le groupe de Gert Thoenen, représenté Skan, Burim Maraj, passe sous 3% - Temenos: BNP Paribas SA détient une part inférieure à 3% - U-blox: Norges Bank détient une part de 3,03%, Blackrock de 2,91% - Zur Rose: Blackrock détient 3,54%/1,46%, Bank of America Corporation 9,594% PRESSE MARDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - Seco: climat de consommation (sondage octobre) - Indices PMI des directeurs d'achat octobre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Chine: l'activité manufacturière est demeurée souffrante en octobre Japon: nouveau bond des ventes de véhicules neufs en octobre HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Entreprises vaudoises satisfaites de 2022, incertitudes pour 2023 - international: Les banques centrales et l'Inde gonflent la demande d'or au 3e trimestre DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9901 - USD/CHF: 0,9979 - future Conf: -39 pb à 144,61% (lundi) - taux au comptant: 1,12% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,52% à 10'828 points - SLI (lundi): +0,38% à 1'632 points - SPI (lundi): +0,50% à 13'803 points - Dax (lundi): +0,08% à 13'254 points - CAC 40 (lundi): +0,36% à 6'267 points

