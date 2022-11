Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - humeur positive dans l'attente de la Fed - SMI avant-Bourse: +0,28% à 10'813,89 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -0,24% à 32'653 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,89% à 10'891 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,06% à 27'663 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - AMS Osram T3: Ebit ajusté 91 mio EUR (cons. AWP: 94 mio) résultat net ajusté 47 mio EUR (cons. AWP: 33 mio) chiffre d'affaires 1213 mio EUR (cons. AWP: 1198 mio) T3: les chiffres non ajustés affectés par correctif valeur, 335 mio T4: marge EBIT ajustée attendue entre 6 et 9% T4: chiffre d'affaires attendu entre 1,15 et 1,25 mrd EUR la situation reste difficile sur de nombreux marchés 70% des synergies atteints les cessions rapporteront plus de 550 mio EUR abaisse son objectif de marge Ebit 2024 à 13%, contre 15% abaisse son objectif de ventes 2024 à 4,7 de 4,9 mrd EUR - Straumann T3: chiffre d'affaires 550,5 mio CHF (cons. AWP: 543,2 mio) ventes emea 218,5 mio CHF (cons. AWP: 219,3 mio) ventes Amérique du Nord 170,2 mio CHF (cons. AWP: 166,6 mio) ventes Asie/Pacifique 113,8 mio CHF (cons. AWP: 112,2 mio) croissance organique 12,2% (cons. AWP: 11,9%) ventes Amérique latine 47,9 mio CHF (cons. AWP: 47,8 mio) 2022: prévisions relevées croissance des ventes autour de 15% rentabilité autour de 26% acquiert une participation minoritaire dans SmileCloud - Credit Suisse: S&P et Moody's baissent les notes pour certains engagements - Perrigo achète fabrique et marque d'aliments pour nourrissons à Nestlé SPI: - Achiko va bientôt démarrer la production de masse de son test contre le Covid - Barry Callebaut: Olivier Delaunay, COO, quitte l'entreprise Jo Thys nommé directeur des opérations - Basilea: vente d'un programme oncologique préclinique à Twentyeight-Seven paiement attendu de jusqu'à 353 mio CHF - CFT T3: chiffre d'affaires 232,4 mio CHF (202,6 mio) - EPH: les actionnaires ont accepté la vente du portefeuille russe - Kuros démarre son étude clinique de phase I pour MagnetOs Granules - Meier Tobler T4: légère baisse des ventes attendue nette hausse de l'Ebit attendue pr 2022 la situation reste fragile les goulets d'étranglement se sont acccentués 256'700 titres rachetés pour 9 mio CHF au 28 oct volume de rachats d'actions 2022 plu sélevée que prévu rachat d'actions de plus de 10 mio en 2022 9M: chiffre d'affaires 403 mio CHF (+9,0%) continue sa croissance au troisième trimestre S2: marge Ebitda du S1 sera atteinte ou dépassée - Valora: Femsa lance une procédure d'annulation des actions restantes PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Ina Invest: Swiss Life Holding AG détient une part de 13,72% - Kardex: Alantra EQMC Asset Management détient une part de 5,02% - Obseva détient en propre 17,69%/63,53% - Partners Group détient en propre 3,01%/3,79% - Phoenix Mecano: Fundpartner Solutions SA détient une part de 4,26% - Skan: Thomas Huber détient une part de 3,04% - U-blox: Blackrock détient une part de 3,34% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,85% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - KOF: indicateur de l'emploi T4 - Aluflexpack: chiffre d'affaires T3 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Les loyers ont augmenté en octobre - international: Le pétrole poursuit sa hausse en attendant la Fed Ukraine: les cargos céréaliers cloués aux ports après les exigences de Moscou La Chine confine la zone autour de la plus grande usine d'iPhone au monde Les taux vont continuer de grimper aux Etats-Unis, la Fed attendue DEVISES/TAUX (08h05) - EUR/CHF: 0,9866 - USD/CHF: 0,9983 - future Conf: -43 pb à 144,40% (mardi) - taux au comptant: 1,06% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,41% à 10'784 points - SLI (mardi): -0,38% à 1625 points - SPI (mardi): -0,42% à 13'745 points - Dax (mardi): +0,64% à 13'339 points - CAC 40 (mardi): +0,88% à 6328 points

