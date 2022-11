Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - humeur hésitante après une clôture en hausse vendredi - SMI avant-Bourse: +0,78% à 10'871,94 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +1,26% à 32'403 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,28% à 10'475 points - Nikkei 225 (lundi): +1,21% à 27'528 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - SGS reprend Industry Lab en Roumanie SPI: - DKSH: acquiert deux marques d'Eisai dans le domaine des soins le portefeuille repris génère 15 mio CHF - Oerlikon achève son programme de rachat d'actions - Orell Füssli prévoit d'ouvrir de nouvelles filiales l'an prochain PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: Timothy Dyer détient une part de 10,07%; Addex therapeutics Ltd 45,76% - Comet: Blackrock détient une part de 2,82% - SIG Group: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Zur Rose: plusieurs annonces de participation PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - BNS: réserves de devises fin octobre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage à 1,9% en octobre (sept. 1,9%), CVS 2,1% (sept. 2,1%) - international: Allemagne: rebond suprise de la production industrielle en septembre En Chine, les chiffres du commerce dévissent à cause du zéro Covid HORS DIVIDENDE 08.11: - Varia US (0,50 CHF) DIVERS - CH: L'envolée des faillites se poursuit en octobre Deux journées de mobilisation des maçons romands - international: Climat: les dirigeants du monde entrent sur scène à la COP27 DEVISES/TAUX (08h14) - EUR/CHF: 0,9897 - USD/CHF: 0,9961 - future Conf: -40 pb à 144,14% (vendredi) - taux au comptant: 1,157% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,72% à 10'788 points - SLI (vendredi): +1,37% à 1626 points - SPI (vendredi): +0,81% à 13'758 points - Dax (vendredi): +2,51% à 13'460 points - CAC 40 (vendredi): +2,22% à 6416 points

awp