Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Maussade en attendant les résultats des élections de mi-mandat aux USA - SMI avant-Bourse: -0,28% à 10'796,35 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +1,02% à 33'161 points - Nasdaq Comp (mardi): +0,49% à 10'616 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,56% à 27'716 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Bâloise et UBS augmentent leur participation dans Houzy - Swiss Life 9 mois: commissions 1745 mio CHF (cons. AWP: 1733 mio) argent nouveau TPAM 6038 mio CHF (cons. AWP: 4781 mio) recettes de primes 14'988 mio CHF (cons. AWP: 15'114 mio) avoirs sous gestion TPAM 100,0 mrd CHF (S1: 99,7 mrd) 9 mois: rendement net des placements non annualisé 2,4% (2,0%) ratio SST fin septembre attendu au-dessus de 200% (S1: env. 215%) objectifs financiers du programme "Swiss Life 2024" confirmés le taux de vacance du portefeuille immobilier baisse à 4,2% SPI: - Bobst: entrées de commandes inférieurs au S1 2022 2022: objectif de chiffre de cours confirmé: 1,7-1,8 mrd CHF objectif de marge de 7-8% toujours valable mais très ambitieux objectif de chiffre d'affaires confirmé: 1,7-1,8 mrd CHF - Dufry décroche un contrat supplémentaire à l'aéroport de Bangalore - BC de Glaris entame une nouvelle période stratégique 2023-2026 GLKB 2026: ratio Cost-Income max. 62,0%; rend. fds propres au moins 7,0% - Lem dépasse les attentes au premier semestre - Talenthouse T3: chiffre d'affaires pro forma -8% sur un an bénéfice brut pro forma +5% sur un an mesures de réduction des coûts, réduction de 25% du personnel - BC de Zoug: Standard & Poor's attribue la note "AA+" PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: Armistice Capital Master Fund Ltd. détient une part de 32,1% - U-blox: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - UBS détient en propre 11,42%/5,27% PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Commerce suisse: CP état d'urgence pour le commerce extérieur (en ligne) - AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: En Chine, le Covid fait tanguer les prix à la production HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: Les premiers résultats des "midterms" confirment les bastions des deux camps Moins de milliardaires en Chine alors que l'économie ralentit DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9926 - USD/CHF: 0,9864 - future Conf: +55 pb à 144,18% (mardi) - taux au comptant: 1,202% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,71% à 10'827 points - SLI (mardi): +1,18% à 1'647 points - SPI (mardi): +0,79% à 13'844 points - Dax (mardi): +1,15% à 13'689 points - CAC 40 (mardi): +0,39% à 6'442 points

awp-robot/sw/