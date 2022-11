Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Déprime avant l'inflation aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: -0,55% à 10'844,05 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): 1,95% à 32'513,94 points - Nasdaq Comp (mercredi): -2,48% à 10'353,17 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,98% à 27'446,10 (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Zurich 9 mois: taux de sinistre ~2 points de pourcentage au-dessus moyenne 1,1 mio clients privés gagnés (S1: 0,9 mio) facture de l'ouragan Ian 550 mio USD avant impôts évolution positive marges clients commerciaux jusqu'à début 2023 CFO: vers une réduction de l'exposition aux catastrophes aux USA augmentations de prix pour clients privés aussi bien capitalisés, aussi pour reversements SPI: - Ascom décroche un contrat pour équiper une centrale nucléaire en Suisse - BCBL: S&P augmente sa note à "AA+", perspective stable - Meyer Burger: 97,23% des droits exercés pour l'augmentation de capital a bouclé une augmentation de capital de 250 mio CHF - Molecular Partners: résultats intermédiaires encourageants en phase I - Montana Aerospace 9 mois: chiffre d'affaires 922,6 mio EUR (548,3 mio) Ebitda ajusté 55,1 mio EUR (43,0 mio) 2022: objectif chiffre d'affaires 1,1 mrd EUR confirmé objectif Ebitda ajusté près de 100 mio EUR confirmé - Swiss Steel T3: chiffre d'affaires 946,8 mio EUR (765,0 mio) Ebitda ajusté 9,6 mio EUR (41,8 mio) résultat net -37,4 mio EUR (3,6 mio) nouvelles mesures d'optimisation et d'économies 2022: prévoit un tassement de la demande comme des marges 2022/23: Ebitda ajusté dans bas fourchette 220-260 mio euro - Vontobel 9 mois: avoirs sous gestion 201,2 mrd CHF (fin juin: 208,6 mrd) reflux net argent frais 3,4 mrd CHF T3: résultat d'ensemble inférieur à l'an dernier 2022: baisse de coûts entre 40 et 70 mio CHF confirme stratégie et objectifs prévoit d'accélérer sa croissance aux Etats-Unis - Züblin S1: revenus locatifs 4,4 mio CHF (4,2 mio) Ebitda 3,0 mio CHF (2,6 mio) résultat net 3,4 mio CHF (2,0 mio) taux de vacance 9,7% (fin 21/22: 7,9%) S2: prévoit de se maintenir sur la voie de la croissance PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - L'entreprise générale Lika compte un nouvel administrateur ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Achiko: Negma Group Ltd détient une part de 15,63% - Addex: New Leaf Venture Management III LLC, détient une part inférieure à 3% - Medmix: CS Funds détient une part inférieure à 3% - Relief détient en propre 4,743%/59,351% - Talenthouse: Erik Jonas Petter Fällström détient 119,85%; Roman Scharf 15,93% - U-blox: Blackrock détient une part de 2,95% - Zur Rose: UBS Group AG détient une part de 19,99% - Zurich Insurance: UBS Fund Management détient une part inférieure à 3% PRESSE JEUDI - Globus promet d'atteindre le seuil de rentabilité d'ici la fin de l'année Aargauer Zeitung NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Flughafen Zürich: statistiques octobre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: - international: COP27: critiqués, les objectifs suisses défendus par l'ambassadeur Franz Perrez Privée de RT et Sputnik par l'UE, la Russie poursuit sa guerre de l'informa- tion DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9863 - USD/CHF: 0,9839 - future Conf: +55 pb à 144,68% (mercredi) - taux au comptant: 1,097% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,71% à 10'904 points - SLI (mercredi): +0,48% à 1'654 points - SPI (mercredi): +0,74% à 13'947 points

