Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Euphorique, sur l'élan de la veille - SMI avant-Bourse: +1,03% à 11'234,75 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +3,70% à 33'715 points - Nasdaq Comp (jeudi): +7,35% à 11'114 points - Nikkei 225 (vendredi): +2,98% à 28'264 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim débutera son programme de rachat d'actions de 2 mrd CHF le 14 novembre - Richemont S1: ventes act. poursuivies 9'676 mio EUR (cons. AWP: 9'429 mio) bénéfice act. poursuivies 2'105 mio EUR (cons. AWP: 1'853 mio) croissance org. activités poursuivies 16% (cons. AWP: 12,3%) perte nette après amortissement du goodwill 766 mio EUR Ebit activités poursuivies 2'723 mio EUR (cons. AWP: 2'409 mio) marge Ebit activités poursuivies 28,1% (cons. AWP: 25,5%) amortissement de la fortune nette YNAP de 2,7 mrd EUR Patricia Gandji rejoint la direction générale liquidités de 4,8 mrd EUR à fin septembre SPI: - Addex T3: liquidités 10,4 mio CHF (fin T2: 8,8 mio) résultat net -4,1 mio CHF (T2: -7,2 mio) - BKW: Le directeur Building Solutions quitte l'entreprise - DKSH étend sa collaboration avec Anklam Extrakt en Asie du Sud-Est - Flughafen Zürich: 2,42 mio de passagers en octobre (+50% sur un an) passagers octobre 84% du niveau d'octobre 2019 2022: effets positifs sur résultats, dividende près de 350 millions de francs suisses d'investissements - Formulafirst: liquidation et décotation approuvées par les actionnaires - Implenia prolonge jusqu'à fin 2027 un crédit syndiqué de 650 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Accelleron: CS Funds détient une part de 3,05% - Addex: le groupe de blocage de Timothy Dyer détient une part de 10,41% - Basilea: Bank of America Corporation détient une part inférieure à 3% - Bobst: Samson Rock Capital LLP détient une part inférieure à 3% - U-blox: Blackrock détient une part de 3,02% - Zur Rose: UBS Group AG détient une part de 20,14% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - Scienceindustries: CP annuelle, Zurich - Conférence "SNB and its Watchers" (alloc. Thomas Jordan) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Royaume-Uni: le PIB a reculé de 0,2% au 3e trimestre HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: Après les Romands, les maçons zurichois font grève à leur tour - international: Record d'émissions de CO2 d'origine fossile attendu pour 2022 Séoul nie vendre des armes aux Etats-Unis destinées à l'Ukraine DEVISES/TAUX (xxhxx) - EUR/CHF: 0,9843 - USD/CHF: 0,9639 - future Conf: +211 pb à 146,79% (jeudi) - taux au comptant: 1,083% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +1,98% à 11'120 points - SLI (jeudi): +2,99% à 1'704 points - SPI (jeudi): +2,13% à 14'244 points - Dax (jeudi): +3,51% à 14'146 points - CAC 40 (jeudi): +1,79% à 6'557 points

awp-robot/sw/