Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Hésitation à l'entame de semaine, Roche pèse - SMI avant-Bourse: -0,70% à 11'049,76 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,10% à 33'748 points - Nasdaq Comp (vendredi): +1,88% à 11'323 points - Nikkei 225 (lundi): -1,06% à 27'963 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: gantenerumab n'a pas ralenti la progression de la maladie d'Alzheimer n'atteint pas les objectifs visés avec un traitement contre Alzheimer - Sonova S1: chiffre d'affaires 1846,6 mio CHF (cons. AWP: 1823 mio) Ebita ajusté 398,1 mio CHF (cons. AWP: 398 mio) résultat net 296,2 mio CHF (cons. AWP: 303 mio) 2022/23: prévoit d'atteindre fourchette basse des prévisions de ventes - Richemont resplendissant sur six mois, le titre s'envole SPI: - Accelleron 2022: croissance organique en ML attendue à 8% (avant: env. 6%) marge opérationnelle Ebita attendue à 24,5% - Achiko entame la commercialisation de son test pour le Covid en Indonésie - Bobst va demander sa décotation de la Bourse suisse - Orascom DH: la filiale égyptienne augmente de 36% ventes sur 9 mois ODE augmente bénéfice de 26% à 1,53 mrd EGP sur 9 mois - Relief et NRX trouvent un accord pour le conflit lié à l'aviptadil PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Vaccin nasal contre la grippe: bisbille entre AstraZeneca et l'OFSP ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Mobimo: Blackrock détient une part de 5,01% - Talenthouse détient en propre moins de 3% et 86,64% - Zehnder: Swisscanto détient une part inférieure à 3% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: prix production-importation PPI octobre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9766 - USD/CHF: 0,9465 - future Conf: 189 pb à 144,90% (vendredi) - taux au comptant: 1,019% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,06% à 11'127 points - SLI (vendredi): +1,26% à 1'725 points - SPI (vendredi): +0,08% à 14'256 points - Dax (vendredi): +0,56% à 14'225 points - CAC 40 (vendredi): +2,55% à 6'595 points

awp-robot/sw/ol