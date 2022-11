Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Accalmie après les tensions de la veille - SMI avant-Bourse: +0,23% à 10'961,62 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,12% à 33'554 points - Nasdaq Comp (mercredi): -1,54% à 11'184 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,35% à 27'931 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Adecco: Kathrin Choffat nommée responsable ressources humaines SPI: - Baloise 9 mois: volume d'affaires 7006 mio CHF (cons. AWP: 6981 mio) volumes non-vie 3302 mio CHF (cons. AWP: 3311 mio) colume d'affaires vie 2552 mio CHF (cons. AWP: 2581 mio) primes à caractère de placement -25% à 1151 mio CHF taux solvabilité SST fin septembre estimé à 230% (fin juin: ~230%) 2022: Ebit vie au-dessus de 300 mio CHF ratio dégâts/coûts similaire au S1 (91,9%) - Datacolor 2021/22: dividende 20 CHF (35 CHF) stratégie de croissance organique et par acquisitions tassement de la dynamique en vue 2022/23: chiffre d'affaires et rentabilité au moins stables - Georg Fischer: Jasmin Staiblin et Riet Cadonau quitteront le conseil en 2023 Monica de Virgiliis proposée comme administratrice de - LM Group T3: chiffre d'affaires 82,0 mio EUR (55,0 mio) Ebitda ajusté 11,9 mio EUR (12,6 mio) Fabio Cannavale et Andrea Bertoli se retirent du conseil Luca Concone proposé au poste de CEO Yann Rousset candidat ou conseil assemblée générale extraordinaire le 21 décembre provisions de 34 mio EUR pour dossiers juridiques validation rachat d'actions reportée - Varia US 9 mois: revenus locatifs 93,5 mio USD (78,8 mio) bénéfice 163,9 mio USD (100,1 mio) Ebitda 71,0 mio USD (61,2 mio) vers une stabilisation des valorisations - Vaudoise finalise son programme de rachat d'actions, résultat mitigé PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5,02% - Accelleron: Swisscanto Fondsleitung AG détient une part de 3,0032% - Calida: UBP Asset Management SA détient une part de 3,034% - Mobimo: Blackrock détient une part de 5,02% - Zur Rose: Blackrock détient 2,65%/1,46%, UBS Group AG 20,08% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFDF: exportations horlogères octobre 2,27 mrd CHF (+6,7% nominal sur un an) OFDF: exportations octobre -1,8% réel, -1,1% nominal sur un mois (CVS) OFDF: importations octobre -0,8% réel, -1,4% nominal sur un mois (CVS) OFDF: solde commercial juillet +2,98 mrd CHF - international: UE: les ventes de voitures rebondissent en octobre Japon: nouveau gros déficit commercial en octobre HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: - international: USA: Les républicains gagnent la majorité à la Chambre des représentants Venezuela: 3,5 milliards de dollars de recettes pétrolières en 2022 L'ombre de l'Ukraine plane sur le sommet de l'APEC Jeux vidéo: le géant américain Blizzard va se retirer de Chine Royaume-Unis: Londres face à des choix budgétaires amers DEVISES/TAUX (08h05) - EUR/CHF: 0,9808 - USD/CHF: 0,9453 - future Conf: +126 pb à 145,82% (mercredi) - taux au comptant: 1,075% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,81% à 10'937 points - SLI (mercredi): -1,32% à 1'686 points - SPI (mercredi): -0,96% à 13'987 points - Dax (mercredi): -1,00% à 14'234 points - CAC 40 (mercredi): -0,03% à 6'607 points

awp-robot/sw/