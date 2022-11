Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - léger rebond attendu après le repli de la veille - SMI avant-Bourse: +0,09% à 10'927,73 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,02% à 33'546 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,35% à 11'145 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,11% à 27'900 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim nomme Steffen Kindler directeur des finances - Zurich entame le 21 novembre son programme de rachat d'actions SPI: - Kardex: dépréciation liée à Robomotive en millions à un chiffre 2022: après ajustement prévoit marge Ebit d'env. 9% entrées de commandes et recettes en croissance - Klingelnberg S1: Ebit 4,4 mio EUR (-40,0 mio) chiffre d'affaires 138,3 mio EUR (55,1 mio) résultat net -1,5 mio EUR (-42,9 mio) 2022/23: la marge Ebit attendue toujours à sup. à 6% confirme que les recettes devraient progresser - Leclanché S1: perte opérationnelle 37,8 mio CHF (-24,3 mio) perte nette -46,8 mio CHF (-31,8 mio) chiffre d'affaires 7,6 (15,2) millions de francs suisses transformation de dettes en fonds propres achevée - Starrag: le CEO quittera l'entreprise d'ici novembre 2023 - Wisekey 2022: ventes du segment IoT-Segment à 22,7 mio USD (+34%) 2023: poussée de plus de 40% des ventes du segment IoT s'attend à une poussée des revenus dans les semi-conducteurs IoT PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Quaero Capital prend le contrôle de l'espagnol Socamex ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 4,97% - Cembra: CS Funds détient une part de 5,03% - Clariant: Patrick Bierbaum/Patrick Schmitz-Morkramer passent sous 3% - Holcim: Holcim Ltd détient une part de 3,02% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part de 4,03%, Swisscanto 3,0792% PRESSE VENDREDI - Credit suisse: pas de saignée pour la banque d'affaires en Suisse L'Agefi NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: production industrielle T3 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: BNS Maechler: l'inflation davantage persistante et plus étendue que prévu - international: Japon: l'inflation atteint 3,6% en octobre, au plus haut depuis 40 ans HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: Maurer: "Nous sommes proches de sortir du frein à l'endettement" - international: Plus de dix millions d'Ukrainiens sans électricité après les frappes russes Allemagne: les salariés de l'électrométallurgie obtiennent une hausse de 8,5% DEVISES/TAUX (08h19) - EUR/CHF: 0,9883 - USD/CHF: 0,9516 - future Conf: +4 pb à 145,86% (jeudi) - taux au comptant: 1,018% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,17% à 10'918 points - SLI (jeudi): -0,25% à 1681 points - SPI (jeudi): -0,09% à 13'975 points - Dax (jeudi): +0,23% à 14'266 points - CAC 40 (jeudi): -0,99% à 6576 points

awp