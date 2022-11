Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture en baisse en raison des craintes sur la croissance chinoise - SMI avant-Bourse: -0,23% à 11'020,55 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,59% à 33'746 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,01% à 11'146 points - Nikkei 225 (lundi): +0,16% à 27'945 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim va décoter son action de la Bourse de Paris - ABB: E-Mobility lève 200 mio CHF dans le cadre d'un placement privé CEO: la cotation d'E-mobility toujours à l'ordre du jour détient plus de 90% d'E-Mobility après placement privé - JB 10 mois: ratio coûts/revenus ajusté légèrement sup. à 66% (cons AWP: 67%) avoirs sous gestion 429 mrd CHF (cons. AWP: 431 mrd) marge brute 85 pb (cons. AWP: 83,8 pb) taux de fonds propres CET1 13,9% (fin 2021: 16,4%) 1 mrd Aum reclassifiés en valeurs en dépôt (Russie) programme de rachat d'action terminé d'ici fin février 2023 croissance annualisée argent net nouveau juillet-octobre 3,3% objectifs 2022 coûts/revenus et marge avant impôts en vue rebond de l'argent net nouveau dans le courant de l'année SPI: - Stadler décroche une commande des TPL pour 10 tramways Tramlink - Xlife lance une évaluation des options possibles dont la cession des activités PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: Armistice Capital Master Fund détient une part de 24,75%, Addex 40,6% - Cembra: CS Funds détient une part de 4,99% - Orior: Lombard Odier Asset Management SA détient une part inférieure à 3% - Zur Rose: Bank of America Corporation détient une part de 8,6% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: - Le canton de Zurich garde son "AAA" chez Fitch (SUPPRIMER?) - international: DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9821 - USD/CHF: 0,9568 - future Conf: +14 BP auf 146,00% (vendredi) - taux au comptant: 1,071% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +1,17% à 11'045 points - SLI (vendredi): +0,99% à 1'698 points - SPI (vendredi): +1,01% à 14'116 points - Dax (vendredi): +1,16% à 14'432 points - CAC 40 (vendredi): +0,56% à 6'644 points

