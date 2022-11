Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - La Chine reconfine, les investisseurs sur la touce - SMI avant-Bourse: +0,11% à 11'097,36 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -0,13% à 33'700 points - Nasdaq Comp (lundi): -1,09% à 11'025 points - Nikkei 225 (mardi): +0,61% à 28'116 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Alcon finalise l'acquisition de Aerie Pharmaceuticals - Kühne+Nagel: Marc Pfeffer intégrera la direction générale en janvier 2023 SPI: - BLKB: Matthias Kottmann intégrera la direction générale en avril 2023 - Helvetia Venture Fund investit dans Urban Connect (SUPPRIMER?) - Obseva: la situation de surendettement doit être résolue prévoit de retirer sa demande de sursis concordataire vend la licence sur l'ébopiprant pour jusqu'à 113 mio USD - U-blox: Elke Eckstein et Karin Sonnenmoser élues au conseil d'administration résorption progressive des goulets d'étranglement reconduit sa feuille de route à brève échéance PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Rolex projette de réaliser un très gros investissement à Bulle - L'armateur suisse MSC annonce renoncer au rachat d'Ita Airways - Firmenich T1 22/23: chiffre d'affaires +8,8% à 1246 mio CHF lancement de l'offre d'échange avec DSM - Migros augmentera les salaires jusqu'à 2,8% en 2023 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Meyer Burger: Swisscanto détient une part inférieure à 3% - Mobimo: Blackrock détient une part de 4,99% - Wisekey: Joel Arber détient 14,95% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 3,53% PRESSE MARDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: Hans-Ueli Vogt: les intellectuels urbains incarnent aussi l'UDC L'OFSP "récompensé" pour son entrave à l'information Plus grandes manoeuvres de l'armée suisse depuis 1989 - international: Le FMI débloque 530 millions d'euros de prêt à la Macédoine du Nord Médicaments: les pénuries, symptôme d'un modèle économique qui s'essouffle La Berd ne voit pas de retour à la normale, après la pandémie et la guerre Covid: record de cas à Pékin, qui ferme restaurants et écoles DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9814 - USD/CHF: 0,9571 - future Conf: +16 pb à 145,83% (lundi) - taux au comptant: 1,039% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,36% à 11'085 points - SLI (lundi): +0,00% à 1'698 points - SPI (lundi): +0,32% à 14'161 points - Dax (lundi): -0,36% à 14'380 points - CAC 40 (lundi): +0,89% à 6'634 points

awp-robot/sw/