Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sans véritable tendance, marché amorphe - SMI avant-Bourse: +0,10% à 11'168,79 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): fermé pour Thanksgiving - Nasdaq Comp (jeudi): idem - Nikkei 225 (vendredi): -0,35% à 28'283 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: 462 mio de titres souscrits par des "investisseurs qualifiés" Saudi National Bank (SNB) détient 9,9% du capital-actions actions avec droit de souscription proposées à 2,52 CHF ratio de 2 actions pour 7 droits de souscription 889 mio nouveaux titres proposés avec droits de souscription publie les conditions définitives de l'augmentation de capital SPI: - BCGE: la Cour de justice genevoise rejette le recours d'IBM Suisse - Helvetia: vente de l'assureur-vie espagnol Sa Nostra Vida finalisée la cession contribue à améliorer le taux de solvabilité SST - Kardex: le CEO Jens Fankhänel quitte l'entreprise à fin février 2023 - Ypsomed ajoute une fonctionnalité d'Abbott à son système Mylife Loop - Zur Rose ferme son centre de logistique allemand Eurapon (SUPPRIMER?) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Molecular Partners: GAM Holding AG détient une part de 2,98% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: baromètre de l'emploi T3 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: le PIB attendu entre +0,3% et +0,5% au troisième trimestre - international: Allemagne: légère hausse du moral des consommateurs en décembre la croissance du troisième trimestre révisée en hausse, à 0,4% HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9839 - USD/CHF: 0,9444 - future Conf: +58 pb à 146,81% (jeudi) - taux au comptant: 0,94% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,57% à 11'158 points - SLI (jeudi): +0,80% à 1'716 points - SPI (jeudi): +0,62% à 14'288 points - Dax (jeudi): +0,78% à 14'540 points - CAC 40 (jeudi): +0,75% à 6'707 points

awp-robot/sw/