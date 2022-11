Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - la contestation en Chine, et sa répression, font craindre pour la deuxième économie mondiale - SMI avant-Bourse: -0,49% à 11'112,78 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,45% à 34'347 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,52% à 11'226 points - Nikkei 225 (lundi): -0,42% à 28'163 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse risque une amende de la Fed dans l'affaire Archegos SPI: - Aryzta T1: croissance organique 22,0% (cons. AWP: 18,9%) chiffre d'affaires 509,1 mio EUR (cons. AWP: 501,1 mio) croissance org. Europe 22,1% (10,1%) croissance org. autres pays 21,4% (7,9%) 2022/23: objectifs confirmés objectifs impliquent accélération au second semestre voit ses ventes trimestrielles portées par les hausses de prix - BKW obtient un crédit syndiqué de 1,5 milliard de francs suisses - Epic 9 mois: revenus totaux 46,9 mio CHF - Le patron de Forbo quitte l'entreprise, remplacé par celui de Kardex - Stadler: Lucius Gerig désigné responsable pour la Suisse - Xlife: la participation Alytas Therapeutics conclut un partenariat - CSL Vifor et Fresenius obtiennent le feu vert en Chine pour Ferinject PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Banque WIR suggère Marc Reimann comme nouveau président - Des milliers de personnes affluent pour le "Zibelemärit" ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Basilea: Blackrock détient une part de 2,99% - Minoteries: groupe Amaudruz détient une part de 4,06% - Obseva détient en propre 17,69%/55,47% - Tecan: Invesco Limited détient une part de 2,86% - U-blox: Blackrock détient une part de 2,96% PRESSE LUNDI - Credit Suisse: le patron de la branche suisse veut rassurer Peu de clients ont fermé leurs comptes (SonntagsZeitung et Matin Dimanche) NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: En Chine, des manifestations historiques mais vite censurées DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9812 - USD/CHF: 0,9452 - future Conf: -115 pb à 145,66% (vendredi) - taux au comptant: 1,008% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,09% à 11'168 points - SLI (vendredi): -0,19% à 1'713 points - SPI (vendredi): +0,03% à 14'292 points - Dax (vendredi): +0,01% à 14'541 points - CAC 40 (vendredi): +0,50% à 6712 points

awp