Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la retenue, après la contraction de la production industrielle US et avant l'emploi au pays de l'oncle Sam - SMI avant-Bourse: -0,02% à 11'236,23 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,56% à 34'395 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,13% à 11'482 points - Nikkei 225 (vendredi): +NA% à 27'778 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB: le MPC clôt la procédure pénale, amende de 4 mio ouvre une usine à Shanghai, 150 mio d'investissement - Ams Osram: finalise la cession de Traxon Technologies - Roche conclut un accord-cadre de localisation au Kazakhstan - VAT 2022: confirme marge Ebitda de 35% à court terme prévoit affaiblissement de la demande 2022: le chiffre d'affaires devrait presque atteindre 1,1 mrd CHF 2027: recettes 1,8 - 2,2 Mrd CHF, marge Ebitda entre 32-37% paiement dividende jusqu'à 100% des flux des liquidités prévoit investissements 4-5% du chiffre d'affaires - Zurich finalise la vente d'activités en Italie ratio de solvabilité SST relevé de 8 points grâce à la transaction SPI: - BKW: Antonin Guez nommé CEO de Building Solutions à partir de janvier - Burkhalter libère des parts pour régler la note d'Imwinkelried - Investis nomme Aude-Sophie Vartzbed et Michael Stucki à la direction - Komax a trouvé un successeur à son CFO au long cours - Obseva T3: résultat net -12,1 mio USD (+0,8 mio) - PolyPeptide: problèmes opérationnels pèsent sur recettes et rentabilité 2022: prévoit 285 Mio EUR, marge Ebitda ajustée environ 15% 2023: la rentabilité devrait s'améliorer Jens Fricke nommé directeur des opérations PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Artemis cherche un nouveau CFO, A. Pieper nommé à la présidence de Franke ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Basilea: Blackrock détient une part de 2,93% - Minoteries: groupe Amaudruz détient une part de 5,56% - Zur Rose: Bank of America détient 9,857%, JP Morgan 13,283%, Norges Bank 3,06% PRESSE VENDREDI - Des clients de FTX Suisse cherchent des réponses L'Agefi NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - VAT: journée des investisseurs (jus. 14:45), Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: L'Opep+ dans l'incertitude, entre prix en berne et sanctions DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9857 - USD/CHF: 0,9365 - future Conf: +50 pb à 145,78% (jeudi) - taux au comptant: 1,037% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,99% à 11'238 points - SLI (jeudi): +1,17% à 1'720 points - SPI (jeudi): +1,03% à 14'346 points - Dax (jeudi): +0,65% à 14'490 points - CAC 40 (jeudi): +1,27% à 6'754 points

awp-robot/sw/