Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture attendue en hausse grâce à l'assouplissement en Chine - SMI avant-Bourse: +0,11% à 11'210,00 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,10% à 34'430 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,18% à 11'462 points - Nikkei 225 (lundi): +0,15% à 27'820 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse finalise des émissions HoldCo à hauteur de 5 mrd USD - Novartis: succès en phase III de Pluvicto contre cancer de la prostate - Sonova boucle la reprise du chinois Hysound - UBS prévoit de rembourser fin janvier pour 2,0 milliards de dollars de dette SPI: - Idorsia: feu vert de Swissmedic pour le somnifère Quviviq PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Marché Restaurants rachète son homologue Popeyes - Glencore paie 180 millions pour clore un cas de corruption en RDC ANNONCES DE PARTICIPATIONS - CPH: la structure de succession Schnorf-Schmid détient une part de 33,58% - Partners Group détient en propre 2,96%/3,71% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - CafetiersSuisse: CP marché suisse du café et prix DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: - Chine: l'activité dans les services s'effondre HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - La Comco enquête sur le marché du travail dans secteur bancaire - OFS: nuitées +21,9% à 22,4 mio sur la saison estivale nuitées octobre +11,1% à 3,22 mio - Les loyers ont reculé en novembre - international: - Les villes chinoises lâchent du lest sur les règles sanitaires DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9882 - USD/CHF: 0,9354 - future Conf: -30 pb à 145,55% (vendredi) - taux au comptant: 0,992% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,36% à 11'198 points - SLI (vendredi): -0,20% à 1'717 points - SPI (vendredi): -0,26% à 14'309 points - Dax (vendredi): +0,27% à 14'529 points - CAC 40 (vendredi): +0,05% à 6'742 points

awp-robot/