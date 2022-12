Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - en repli sur des craintes de voir la Fed relever encore ses taux - SMI avant-Bourse: -0,13% à 11'180,40 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -1,40% à 33'947 points - Nasdaq Comp (lundi): -1,93% à 11'240 points - Nikkei 225 (mardi): +0,24% à 27'886 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: les sorties de fonds se sont stabilisées (président) SPI: - Arbonia rachète le Portugal Cirelius - Implenia remporte un contrat de 100 mio EUR en Allemagne - Kinarus: données encourageantes pour KIN001 contre variants Omicron - Schaffner 2021/22: chiffre d'affaires 158,2 mio CHF (147,3 mio) entrées de commandes 174,3 mio CHF (170,3 mio) Ebit 15,4 mio CHF (16,1 mio) résultat net +12,6 mio CHF (-2,3 mio) dividende 9,00 CHF (9,00 CHF) - TX Group: le portefeuille immobilier devient une division indépendante 2023 lance un fonds d'investissement fintech de 100 mio CHF PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - CKW tombe dans les chiffres rouges en 2021/2022 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - BKW: Blackrock détient une part de 3,17% - CS: Blackrock détient 5,5%; Harris Associates Investment Trust 3,55% - Datacolor détient en propre 3,04% - U-blox: Blackrock détient une part de 3,1% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - Schaffner: CPB 2021/22, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: - La consommation des ménages au Japon a mieux résisté que prévu HORS DIVIDENDE 09.12: - Datacolor (20,00 CHF) DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9904 - USD/CHF: 0,9446 - future Conf: +23 pb à 145,78% (lundi) - taux au comptant: 1,013% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,03% à 11'195 points - SLI (lundi): -0,28% à 1'712 points - SPI (lundi): -0,26% à 14'272 points - Dax (lundi): -0,56% à 14'448 points - CAC 40 (lundi): -0,84% à 6'697 points

awp-robot/