Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - indécise après une séance en baisse à New York et malgré le relâchement du carcan sanitaire en Chine - SMI avant-Bourse: -0,09% à 11'099,67 points (08h00) - Dow Jones (mardi): -1,03% à 33'596 points - Nasdaq Comp (mardi): -2,00% à 11'015 points - Nikkei 225 (mercredi): -0,72% à 27'686 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Partners Group monétise l'australien CWP Renewables - Swiss Life REF acquiert un portefeuille de Swiss Life, valorisé 240 mio CHF - Novartis promeut une combinaison du Kisqali contre une forme de cancer du sein SPI: - Inficon: le CEO sortant Lukas Winkler proposé pour le conseil - Groupe Minoteries va collaborer avec IP-Suisse dans les protéines végétales PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Alpine Select: Trinsic AG détient une part de 19,2% - Lonza: Blackrock détient une part de 10,04% - Relief: Christopher Brown détient une part de 66,58% - Zur Rose: Norges Bank détient une part inférieure à 3% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - BNS: réserves de devises fin novembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage novembre 2,0% (octobre 1,9%), CVS 2,0% (2,1%) - international: Inde: nouvelle hausse du taux directeur à 6,25% Chine: les importations et exportations s'effondrent en novembre HORS DIVIDENDE 09.12: - Datacolor (20,00 CHF) DIVERS - CH: Les prix de l'immobilier ralentissent au troisième trimestre COP15: Berne soutient la destruction de la biodiversité, juge un expert Conseil fédéral: Eva Herzog et Albert Rösti font la course en tête - international: Covid: la Chine annonce un allègement général des règles sanitaires L'Inde, puissance montante, cherche sa place parmi les grands Xi Jinping en Arabie saoudite pour rencontrer les dirigeants arabes USA: les démocrates confortent leur majorité au Sénat La Trump Organization reconnue coupable de fraude fiscale à New York DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9853 - USD/CHF: 0,9420 - future Conf: +29 pb à 146,07% (mardi) - taux au comptant: 1,041% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,76% à 11'109 points - SLI (mardi): -1,02% à 1695 points - SPI (mardi): -0,79% à 14'159 points - Dax (mardi): -0,72% à 14'343 points - CAC 40 (mardi): -0,81% à 6688 points

awp