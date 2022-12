Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Positive, avant une semaine placée sous le signe des grandes décisions de politique monétaire - SMI avant-Bourse: +0,23% à 11'030,11 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,55% à 33'781 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,13% à 11'082 points - Nikkei 225 (vendredi): +1,18% à 27'901 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: 98,2% des droits de souscription ont été exercés les actionnaires ont acheté 873 mio de nouvelles actions 16,4 mio de titres sans droits seront vendus sur le marché engrange 2,24 mrd CHF avec droits de souscription la COPA accorde une dérogation pour l'obligation de soumettre une offre - Swiss Re propose Vanessa Lau et Pia Tischhauser au conseil SPI: - Ypsomed: Eli Lilly renonce au partenariat de distribution impact de moins de 10 mio CHF sur 2022/23 confirme obj. Ebit de 90 Mio CHF pour 2023/24 - Obseva: mène une augmentation de capital, 20 millions de nouvelles actions - Peach: actionnaires de référence reprennent presque l'ensemble du volume émis produit de l'émission du convertible attendu à 63 mio CHF 2022: revenus locatifs attendus dans le haut de la fourchette visée prévoit des recettes locatives dans le haut de la fourchette abaisse obj. résultat opérationnel à 16 mio CHF renoncera à la distribution d'un dividende pour 2022 - Starrag: Christian Kurtenbach nommé directeur de High Performance Systems - Warteck Invest projette d'assainir et densifier un quartier à Bâle-Campagne PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Glencore abandonne un projet de charbon en Australie ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Lonza: Blackrock détient une part de 10,03% - Polypeptide annonce plusieurs participations - U-blox: Blackrock détient une part de 2,97% - Zur Rose: Norges Bank détient une part inférieure à 3%, Blackrock 3,11% PRESSE VENDREDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ràs DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: Chine: l'inflation tombe sous les 2% en novembre HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Datacolor (20,00 CHF) DIVERS - CH: - international: La vaccination, point faible de la Chine pour sortir du "zéro Covid" DEVISES/TAUX (08h17) - EUR/CHF: 0,9873 - USD/CHF: 0,9335 - future Conf: -6 pb à 143,92% - taux au comptant: 1,021% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,05% à 11'005 points - SLI (jeudi): -0,12% à 1'678 points - SPI (jeudi): -0,01% à 14'018 points - Dax (jeudi): +0,02% à 14'265 points - CAC 40 (jeudi): -0,61% à 6'647 points

awp-robot/sw/