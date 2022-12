Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - en repli en attendant les banques centrales et l'inflation américaine - SMI avant-Bourse: -0,44% à 11'020,03 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,90% à 33'476 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,70% à 11'005 points - Nikkei 225 (lundi): -0,21% à 27'842 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: le chef de la communication s'en va - Une cimenterie Lafarge ciblée par des activistes écolos près de Marseille - Julius Bär: amortissements après un exercice exceptionnellement difficile charge comptable avant impôt de 57 mio CHF - Novartis acquiert des droits d'un laboratoire en faillite - Roche: changements au conseil d'administration et à la direction Severin Schwan proposé à la présidence du conseil d'administration Mark Schneider et Akiko Iwasaki proposés comme administrateurs le patron de la division Pharma, Bill Anderson, quitte le groupe présente des données positives pour Hemlibra et Crovalimab - Covid: les anticorps monoclonaux inefficaces face aux variants (EMA) SPI: - APG|SGA: le chef des finances quitte l'entreprise fin 2023 - Clariant: amortissement de 225 mio CHF sur un site en Roumanie objectifs financiers por 2025 confirmés - Evolva: amende de 50'000 francs suisses pour violation de la norme comptable IFRS - Idorsia: le somnifère Quviviq bien toléré - Le directeur général de Starrag Group quitte l'entreprise plus tôt que prévu PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Helvetica Swiss Property Fund a progressé en 2021/2022 ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Credit Suisse: Saudi National Bank détient une part de 9,88% - Obseva détient en propre 26,88%/40,59% - U-blox: Blackrock détient une part de 3,01% - Vontobel: pool d'actionnaires Vontobel détient une part de 50,87% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,87% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Flughafen Zürich: statistiques novembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: La Suisse gagne à l'OMC contre les Etats-Unis sur l'acier - international: Royaume-Uni: le PIB rebondit de 0,5% en octobre (ONS) HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9848 - USD/CHF: 0,9364 - future Conf: -117 pb à 142,79% - taux au comptant: 1,044% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,58% à 11'068 points - SLI (vendredi): +0,88% à 1'693 points - SPI (vendredi): +0,68% à 14'113 points - Dax (vendredi): +0,74% à 14'371 points - CAC 40 (vendredi): +0,26% à 6'678 points

