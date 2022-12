Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Positive sur fond de repli de l'inflation US - SMI avant-Bourse: +0,49% à 10'858,12 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,53% à 33'204 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,21% à 10'498 points - Nikkei 225 (mardi): +0,16% à 26'448 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Zurich CEO: les cyberattaques ne seront plus assurables SPI: - EEII: Gehold vend sa participation de 92,41% à Sebrina Holding Suisse - Leonteq: fin du litige avec Utmost faible demande au S2 2022: table sur bénéfice stable par rapport à 2021 (155,7 mio) - Montana Aerospace vend part majoritaire dans unité construction de machines endettement réduit de plusieurs millions - Relief et Acer obtiennent feu vert aux USA pour Olpruva PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Addex: Kovner Bruce détient une part inférieure à 3% - EEII: Gehold vend sa participation de 92,41% à Sebrina Holding Suisse - Jungfraubahn: Medien- und Unternehmensforderungsstiftung FERS détient 4,4% - Lonza: Blackrock détient une part de 9,85% - Siegfried: Blackrock détient une part de 3% - Valartis: Beat Kähli détient une part de 26,86486% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: Moscou a mené plus de 4500 piratages contre l'Ukraine encore un ministre japonais limogé, le 4e en trois mois Le "blizzard du siècle" fait près de 50 morts aux Etats-Unis Les Chinois jubilent à l'annonce de la fin de la quarantaine DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9912 - USD/CHF: 0,9299 - future Conf: -83 pb à 140,00% (vendredi) - taux au comptant: 1,489% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,28% à 10'805 points - SLI (vendredi): +0,48% à 1'648 points - SPI (vendredi): +0,30% à 13'817 points - Dax (vendredi): +0,19% à 13'941 points - CAC 40 (vendredi): -1,14% à 6'505 points

