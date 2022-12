Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Morose pour la dernière séance de l'année - SMI avant-Bourse: -0,36% à 10'817,84 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +1,05% à 33'221 points - Nasdaq Comp (jeudi): +2,59% à 10'478 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,00% à 26'095 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - DKSH cède sa participation de 25% dans l'horloger Bovet - EEII sera un vecteur d'acquisitions en Suisse, selon le nouveau patron PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Basilea détient en propre 8,77%/24,35% - Lonza: Blackrock détient une part de 9,92% - U-blox: Blackrock détient une part de 2,94% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - KOF: baromètre conjoncturel décembre - BNS: volume des interventions sur le marché des devises au T3 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: - international: La Suède prend la présidence de l'UE, test de l'unité des 27 face à Washington Biden promulgue une loi de finances de 1700 milliards de dollars USA: l'UE salue le maintien temporaire des subventions aux véhicules élec- triques Le monde en ordre dispersé face à la levée des restrictions sanitaires en Chine DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9837 - USD/CHF: 0,9239 - future Conf: +145 pb à 139,43% (jeudi) - taux au comptant: 1,531% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,41% à 10'857 points - SLI (jeudi): +0,61% à 1'660 points - SPI (jeudi): +0,50% à 13'891 points - Dax (jeudi): +1,05% à 14'072 points - CAC 40 (jeudi): +0,35% à 6'573 points

