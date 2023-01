Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Velléités de rebond pour la première séance de l'année - SMI avant-Bourse: +0,57% à 10'790,29 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -0,22% à 33'147 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,11% à 10'466 points - Nikkei 225 (mardi): xx% à xx points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - BVZ Holding 2022: voyageurs au départ de Zermatt +58,9% - Départ d'un membre de la direction de DKSH - Meyer Burger atteint son objectif de capacités de production en 2022 - Newron: étude pivot contre la schizophrénie prévue cette année - Ypsomed et Mediq finalisent la vente de DiaExpert PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Nouvelle administratrice à la Banque Migros ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Temenos: Blackrock détient une part de 4,98% PRESSE MARDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - Indices PMI des directeurs d'achat décembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Plus de 50'000 créations d'entreprises en 2022 - international: Chine: nouveau recul de l'activité manufacturière Singapour: la croissance économique en 2022 supérieure aux prévisions HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: Moscou reconnaît la mort de 63 soldats russes dans une frappe ukrainienne Pourquoi la vague de Covid en Chine inquiète DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9853 - USD/CHF: 0,9251 - future Conf: -70 pb $ 138,73% (vendredi) - taux au comptant: 1,565% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -1,18% à 10'729 points - SLI (vendredi): -1,19% à 1'640 points - SPI (vendredi): -1,12% à 13'735 points

awp-robot/sw/