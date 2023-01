Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Le SMI marque une pause après le procès-verbal de la Fed - SMI avant-Bourse: -0,22% à 11'115,73 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,40% à 33'270 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,69% à 10'459 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,40% à 25'821 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Alcon lance une lentille réutilisable contre l'astigmatisme - Holcim acquiert la société française Chrono Chape SPI: - ras PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Alentis Therapeutics nomme un ancien de Novartis comme directeur médical ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Huber+Suhner: Blackrock détient une part de 2,996% - LLB annonce une participation propre de moins de 3% - Siegfried: Blackrock détient une part de 3,03% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,06% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Royaume-Uni: les ventes de voitures au plus bas en 30 ans Chine: les services toujours à la peine malgré la fin du zéro Covid HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: - international: A Las Vegas, la tech se veut optimiste malgré la morosité ambiante DEVISES/TAUX (08h07) - EUR/CHF: 0,9868 - USD/CHF: 0,9304 - future Conf: +89 pb à 140,80% (mercredi) - taux au comptant: 1,373% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +1,47% à 11'140 points - SLI (mercredi): +1,70% à 1'710 points - SPI (mercredi): +1,49% à 14'254 points - Dax (mercredi): +2,18% à 14'491 points - CAC 40 (mercredi): +2,76% à 6'776 points

awp-robot/sw/