Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Retour d'optimisme pour boucler la première semaine de l'année - SMI avant-Bourse: +0,42% à 11'104,02 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -1,02% à 32'930 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,47% à 10'305 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,59% à 25'974 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche: examen prioritaire de la FDA pour glofitamab SPI: - Peach Property: Ares Management exempté de présenter une OPA - Swissquote: sanctionné par une amende de 75'000 francs suisses de SIX l'amende porte sur une négligence d'annonce en juin 2021 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Le zurichois Biognosys passe sous contrôle américain - Zwei Wealth complète sa direction ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Huber+Suhner: Blackrock détient une part de 3,07% - Landis+Gyr: Blackrock détient une part de 2,95% - Meyer Burger: Invesco Limited détient une part de 3,048% - Nestlé: Nestlé S.A. détient une part de 3% - Novartis détient en propre 11,7332%/1,0155% - Skan: groupe Willy Michel détient une part de 29,77% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,16% - U-blox: Blackrock détient une part de 3% PRESSE VENDREDI - Credit Suisse émet des emprunts avec des rendements élevés Bloomberg/Reuters NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail novembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: USA: flambée des salaires et inflation, une équation aux multiples inconnues les ventes chutent, mais les prix de l'immobilier résistent HORS DIVIDENDE 09.01: - Barry Callebaut (28,00 CHF) DIVERS - CH: - international: Ukraine: le cessez-le-feu controversé de la Russie doit commencer vendredi DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9857 - USD/CHF: 0,9375 - future Conf: -126 pb à 139,54% (jeudi) - taux au comptant: 1,374% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,74% à 11'057 points - SLI (jeudi): -0,38% à 1'703 points - SPI (jeudi): -0,57% à 14'172 points - Dax (jeudi): -0,38% à 14'436 points - CAC 40 (jeudi): +2,08% à 6'762 points

