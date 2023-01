Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Regain de confiance dans un relâchement prochain des politiques monétaires, après des données économiques US moins robustes que prévu - SMI avant-Bourse: +0,47% à 11'196,60 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +2,13% à 33'631 points - Nasdaq Comp (vendredi): +2,56% à 10'569 points - Nikkei 225 (lundi): +0,59% à 25'973,85 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ras SPI: - Molecular Partners dispose de liquidités jusqu'en 2026 (SUPPRIMER?) - Départ du président de l'Association Suisse d'Assurances (SUPPRIMER?) - Fin d'une époque: Swisscom et Salt arrêtent leur service MMS (SUPPRIMER?) - Dufry: tous les feux verts obtenus des autorités pour reprendre Autogrill reprise de 50,3% d'Autogrill attendue début février - Autoneum: rachète Borgers Automotive, valorisé 117 mio EUR augmentation capital de 100 mio CHF, actionnaire de référence suit apport positif immédiat au bénéfice par action - Basilea reçoit un paiement d'étape de 20 millions pour Cresemba - Implenia: projet de tunnel en Norvège, volume env. 300 millions de francs suisses - Mobilezone finalise l'acquisition de Digital Republic et Siga - Molecular Partners T4: liquidités 249 mio CHF (fin T3: 267 mio) signature lettre intention non contraign. avec Novartis - Santhera: la FDA accepte le dépôt de la demande d'homologation pour Vamorolone - SFS: nouvel administrateur proposé et nouveau directeur - BNS 2022: perte d'environ 132 mrd CHF perte sur positions en devises 131 mrd CHF bénéfice sur réserves d'or 0,4 mrd CHF pertes sur positions en francs suisses 1 mrd CHF pas de dividende pas de reversement à la Confédération et aux cantons - Spexis revendique un 1er succès sur une version inhalée du murépavadine PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Zwei Wealth étoffe sa présence dans plusieurs régions et segments - Alentis Therapeutics: premiers résultats favorables pour le programme ALE.F02 - Les fondateurs de Richnerstutz passent le témoin à Chris Mühlemann - Coop rappelle des produits à base de tofu ANNONCES DE PARTICIPATIONS - SGA: Pictet Asset Management SA, Direction de Fonds détient une part de 5,001% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,06% PRESSE LUNDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage 2022 à 2,2% en moyenne annuelle (2021: 3,0%) taux de chômage décembre 2,1% (novembre 2,0%), CVS 1,9% (2,0%) - international: HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Barry Callebaut (28,00 CHF) 12.01: - Schaffner (9,00 CHF) DIVERS - CH: Les Suisses produisent plus de déchets plastiques que leurs voisins - international: Brésil: les lieux de pouvoir sous contrôle après l'assaut des bolsonaristes Ukraine: Moscou brandit des "représailles" après sa trêve Covid en Chine: 90% des habitants d'une province contaminés DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9879 - USD/CHF: 0,9248 - future Conf: +112 pb à 140,66% (vendredi) - taux au comptant: 1,422% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,79% à 11'145 points - SLI (vendredi): +0,64% à 1'714 points - SPI (vendredi): +0,73% à 14'276 points - Dax (vendredi): +1,20% à 14'610 points - CAC 40 (vendredi): +1,25% à 6'861 points

