Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Optimisme de mise à la veille de l'inflation US - SMI avant-Bourse: +0,44% à 11'211,24 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,56% à 33'704 points - Nasdaq Comp (mardi): +1,01% à 10'743 points - Nikkei 225 (mercredi): +1,03% à 26'446 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika 2022: chiffre d'affaires 10,49 mrd CHF (cons. AWP: 10,61 mrd) marge Ebit autour de 15% pour résultat afférent record attendu finalisation de l'acquisition de MBCC prévue avant fin juin 2023: objectifs confirmés porte-parole: hausse des prix de 15% a compensé l'augmentation des coûts - Zurich Insurance Japon victime d'une cyberattaque SPI: - Basilea 2022: chiffre d'affaires 122 mio CHF (148,1 mio) 2022: chiffre d'affaires 148 mio CHF (148,1 mio) 2022: revenus Cresemba+Zevtera 122 mio CHF (129 mio) - Burkhalter reprend LKE Haustechnik AG à Landquart, CA env. 7,5 mio CHF - Evolva 2022: chiffre d'affaires 15,5 mio CHF (2021: 9,1 mio) 2023: chiffre d'affaires plus de 20 mio CHF, marge brute plus de 20% - Medmix: marge Ebitda 2022 revue à la baisse autour de 22% (24% jusqu'ici) objectif chiffre d'affaires 2022 460-470 mio CHF pas concerné cède une unité en Pologne - Schaffner: feu vert des actionnaires à toutes les propositions (SUPPRIMER?) - U-Blox 2022: chiffre d'affaires 624 mio CHF (cons. AWP: 624,0 mio) croissance 51% (cons. AWP: 50,7%) T4: chiffre d'affaires 149 mio CHF (+24% sur un an) 2023: normalisation de la cadence de croissance en vue PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Galaxus se lance sur le marché français ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Credit Suisse: Harris Associates L.P. détient une part inférieure à 3% - U-blox: Blackrock détient une part de 3,01% PRESSE MERCREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - AFF/BNS: emprunt Confédération, résultat DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE 12.01: - Schaffner (9,00 CHF) DIVERS - CH: - international: USA, Canada et Mexique resserrent leurs liens à Mexico La Banque de France mise sur la stabilité en début d'année DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 0,9900 - USD/CHF: 0,9213 - future Conf: -58 pb à 141,10% (mardi) - taux au comptant: 1,364% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): -0,45% à 11'162 points - SLI (mardi): -0,47% à 1'726 points - SPI (mardi): -0,49% à 14'308 points - Dax (mardi): -0,12% à 14'775 points - CAC 40 (mardi): +0,12% à 6'869 points

awp-robot/sw/