Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Optimisme de mise avant l'inflation US - SMI avant-Bourse: +0,29% à 11'279,03 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,80% à 33'973 points - Nasdaq Comp (mercredi): +1,76% à 10'932 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,01% à 26'450 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Logitech T3: résultat brut GAAP entre 473,5 et 476,1 mio USD revenus attendus entre 1,26 et 1,27 mrd USD bénéfice net GAAP entre 473,5 et 476,1 mio USD résultat opérationnel (GAAP) entre 171 et 176 Mio USD marge brute (GAAP) entre 37,6% et 37,5% 2023: repli des revenus (TCC) attendu entre 13 et 15% résultat opérationnel non-GAAP-entre 550 et 600 mio USD - Roche: homologation du Xofluza pour les enfants dans l'Union européenne - VAT 2022: entrées de commandes d'environ 1210 mio CHF (1227 mio) carnet de commandes de 518 mio CHF à fin décembre chiffre d'affaires net 1144 mio CHF (901 mio) marge Ebitda attendue à environ 35% 2023: affaiblissement des affaires attendu SPI: - Arbonia 2022: marge Ebitda attendue à environ 9,5% revenus attendus à environ 1,2 mrd CHF objectifs à l'horizon 2026 toujours valables - Bossard 2022: chiffre d'affaires 1'154 mio CHF (cons. AWP: 1142 mio) ventes Europe 624,2 mio CHF (cons. AWP: 624,4 mio) ventes Amérique 309,4 mio CHF (cons. AWP: 292,2 mio) ventes Asie 220,2 mio CHF (cons. AWP: 225,2 mio) - Clariant: le Bourse suisse ouvre une enquête pour violation des règles de de publication ad hoc - Leclanché décroche une commande pour des systèmes de batteries pour ferries - Swissquote 2022: bénéfice avant impôts d'au moins 185 mio CHF afflux net de nouveaux capitaux de 7,7 mrd CHF avoir des clients à 52,2 mrd CHF à fin 2022 (fin juin: 51,8 mrd) - Titlis 2021/22: produit d'exploitation 53,5 mio CHF (38,5 mio) résultat net 3,3 mio CHF (-5,0 mio) - Vontobel: Christel Rendu de Lint nommée responsable des investissements PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ras ANNONCES DE PARTICIPATIONS - IGEA Pharma: Michele Muller détient une part de 4,34% - Lonza: Blackrock détient une part de 10,01% - Medmix: The Capital Group Companies Inc. détient une part de 4,87% - Siegfried: Blackrock détient 3,04%, Credit Suisse Funds passe à moins de 3% - U-blox: Blackrock détient une part de 2,92% - Zur Rose: UBS Group AG détient une part de 18,87% PRESSE JEUDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Flughafen Zürich: statistiques décembre - Partners Group: masse sous gestion 2022 (CC 18:15) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Chine: inflation modérée sur l'ensemble de 2022 (+2%) HORS DIVIDENDE aujourd'hui: - Schaffner (9,00 CHF) DIVERS - CH: - international: L'inflation attendue en baisse en décembre aux Etats-Unis DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 1,0037 - USD/CHF: 0,9330 - future Conf: +78 pb à 141,82% (mercredi ) - taux au comptant: 1,323% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,75% à 11'246 points - SLI (mercredi): +0,91% à 1'742 points - SPI (mercredi): +0,79% à 14'422 points - Dax (mercredi): +1,17% à 14'948 points - CAC 40 (mercredi): +0,24% à 6'924 points

awp-robot/sw/