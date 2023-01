Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ouverture dans le vert en l'absence de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,26% à 11'320,17 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,33% à 34'303 points - Nasdaq Comp (vendredi): +0,71% à 11'079 points - Nikkei 225 (lundi): -1,14% à 25'822 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sika: vend certaines activités de MBCC Group à Ineos potentiel de synergies après finalisation confirmé à 160-180 mio CHF finalisation de l'opération de vente au S1 2023 ventes des activités cédées à 920 mio CHF - Temenos T4: chiffre d'affaires 277,9 mio USD (290,0 mio) marge Ebit ajustée 33,8% (44,3%) Ebit 93,9 mio USD (128,4 mio) flux de trésorerie disponible 104,7 mio USD (185,6 mio) le CEO Max Chuard démissionne, recherche d'un successeur amorcée remplacement du CEO attendu au plus tard fin 2023 le président Andreas Andreades reprend le poste de CEO par intérim Thibault de Tersant doit être nommé président - UBS veut continuer à se renforcer aux Etats-Unis et en Asie - Zurich Insurance: Moody's relève la perspective à "positive", confirme "Aa3" SPI: - Molecular Partners et Concord lancent MP0533 en phase clinique (leucémie) - Talenthouse: feu vert de l'AG à la restructuration du capital PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Allreal: Swiss Finance & Property AG détient une part de 3,0247% - APG SGA: Pictet Asset Management SA, Direction de Fonds détient une part de 4, - Idorsia: Rudolf Maag détient une part de 4,81% - Lonza: Blackrock détient une part de 10,04% - Molecular Partners: Hansjörg Wyss passe sous 3%, Mark Lampert détient 16,03% - Santhera détient en propre 4,81%/112,64% - Siegfried: Blackrock détient une part de 3,04%, Credit Suisse Funds 3,001% - Talenthouse: Roman Scharf détient 15,93% et 111,29%, Youngtimers moins de 3% - UBS détient en propre 12,67%/5,13% PRESSE LUNDI - CS veut couper 10% des effectifs de la banque d'affaires en Europe Financial Times NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - Accelleron: point de presse 100 jours sur SIX DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: WEF 2023: l'ONG Oxfam milite pour "abolir" les milliardaires - international: Pénuries: le malaise des producteurs de génériques DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0033 - USD/CHF: 0,9256 - future Conf: +110 pb à 144,13% (vendredi) - taux au comptant: 1,093% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,03% à 11'291 points - SLI (vendredi): -0,17% à 1746 points - SPI (vendredi): +0,09% à 14'492 points - Dax (vendredi): +0,19% à 15'087 points - CAC 40 (vendredi): +1,43% à 7024 points

awp