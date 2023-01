Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Prudence de mise, dans l'attente de la réouverture de Wall Street au sortir d'un week-end prolongé et dans un contexte d'ouverture de saison des résultats - SMI avant-Bourse: -0,18% à 11'415,19 points (08h00) - Dow Jones (lundi): fermé lundi (Martin Luther King Day) - Nasdaq Comp (lundi): fermé lundi - Nikkei 225 (mardi): +1,23% à 26'139 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Lonza achève l'extension d'un site dans l'Oregon, aux Etats-Unis SPI: - Forbo 2022: chiffre d'affaires 1293 mio CHF (1254 mio) Ebit attendu à 131 (179) mio CHF, y. c. effets uniques de 20 mio bénéfice net 101 mio CHF (141 mio) flux de trésorerie en recul marqué, sous les 50 mio CHF forte baisse de la demande et des volumes dès la fin de l'été 2023: repli des volumes attendu au S1 - Lindt&Sprüngli 2022: croissance organique 10,8% (cons. AWP: 10,0%) chiffre d'affaires 4,97 mrd CHF (cons. AWP: 4,94 mrd) croissance org. Europe 5,3% (cons. AWP: 6,8%) croissance org. autres pays 16,6% (cons. AWP: 13,6%) croiss. org. Amérique du Nord 15,7% (cons. AWP: 12,5%) marge Ebit attendue autour de 15% objectifs à moyen et long terme inchangés - Montana 2022: recettes d'env. 1,3 mrd EUR, Ebitda entre 115-125 mio 2022: résultats meilleurs que prévu - Relief Therapeutics: étude contre le lymphome cutané - TX Group: Christoph Tonini se retire du conseil d'administration nommé à la tête de Swiss Marketplace Group (SMG) PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Migros 2022: chiffre d'affaires +3,9% à 30,07 mrd CHF ventes de détail Suisse 23,1 mrd CHF (-0,2%) chiffre d'affaires Hotelplan 1,44 mrd CHF (+123%) ventes de détail en ligne 3,74 mrd CHF (+15%) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - APG SGA: Pictet Asset Management SA, Direction de Fonds détient une part de 5, - Burkhalter: UBS Fund Management détient une part de 7,52% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 3,13% PRESSE MARDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - BFS: statistiques d'hébergement novembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: En Chine, le zéro Covid a donné un coup de mou à la croissance HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: Le marché suisse de l'emploi a progressé en 2022 WEF 2023: Alain Berset ouvre un WEF sans tête d'affiche guerre en Ukraine, Chine et commerce mondial au menu - international: La population chinoise a baissé en 2022 pour la première fois depuis 60 ans DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0006 - USD/CHF: 0,9251 - future Conf: +2 pb à 144,15% (lundi) - taux au comptant: 1,127% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +1,29% à 11'436 points - SLI (lundi): +1,37% à 1'770 points - SPI (lundi): +1,28% à 14'677 points - Dax (lundi): +0,31% à 15'134 points - CAC 40 (lundi): +0,97% à 7'043 points

awp-robot/sw/