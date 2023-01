Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - La fête est finie après le livre beige - SMI avant-Bourse: -0,52% à 11'307,71 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -1,81% à 33'297 points - Nasdaq Comp (mercredi): -1,24% à 10'957 points - Nikkei 225 (jeudi): -1,44% à 26'405 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Geberit 2022: chiffre d'affaires 3392 mio CHF (cons. AWP: 3480 mio) croissance organique 4,8% (cons. AWP: 6,7%) marge Ebitda de près de 27% T4: chiffre d'affaires 667 mio CHF (773 mio) croissance organique -7,2% (+7,7%) - Roche revendique le succès d'une nouvelle phase III sur combinaison Tecentriq SPI: - Addex: liquidités disponibles de 7,0 mio CHF à fin décembre 2022 financemeent en principe assuré jusqu'au T3 2023 focalisation continue sur la conclusion d'accords de coopération - Aluflexpack 2022: Ebitda entre 44 et 46 millions d'euros chiffre d'affaires net 340-360 millions d'euros relève ses prévisions pour 2022 - Belimo 2022: ventes Europe 367,9 mio CHF (cons. AWP: 375,5 mio) ventes Amérique 368,26 mio CHF (cons. AWP: 348,6 mio) chiffre d'affaires 846,9 mio CHF (cons. AWP: 832,5 mio) ventes Asie/Pacifique 110,7 mio CHF (cons. AWP: 106,7 mio) croissance en ML 11,9% (cons. AWP: 10,1%) CFO: coûts des intrants +10% en 2022 ouverture de l'économie chinoise nettement perceptible post Covid - Galenica 2022: chiffre d'affaires 4014 mio CHF (cons. AWP: 3977 mio) ventes Products & Care 2030 mio CHF (cons. AWP: 2017 mio) ventes Logistics & IT 2933 mio CHF (cons. AWP: 2904 mio) progression Ebit ajusté plus près de 12% que de 8% coûts Corp.&Elimin. 948 mio CHF (cons. AWP: 938 mio) Markus Neuhaus désigné président, Daniela Bosshardt se retire - Novavest 2022: revenus locatifs 29,2 mio CHF (26,7 mio) valeur du portefeuille immobilier de 881,8 mio CHF à fin 2022 Ebit 30,7 mio CHF (39,1 mio) bénéfice net hors réévaluations de 12,7 mio CHF - Zur Rose 2022: ventes Europe 70,7 mio CHF (cons. AWP: 71,3 mio) ventes Suisse 686,8 mio CHF (cons. AWP: 685,8 mio) ventes Allemagne 1086,9 mio CHF (cons. AWP: 1101 mio) recettes globales 1837 mio CHF (cons. AWP: 1871 mio) Ebitda ajusté attendu entre -70 mio CHF et -75 mio CHF 2023: Ebitda ajusté atttendu à l'équilibre objectif de marge Ebitda à moyen terme confirmé à 8% PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Les prix de l'énergie vont rester élevés (président Alpiq) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - AMS Osram: Fidelity Funds SICAV détient une part de 5,2% - Huber+Suhner: Blackrock détient une part de 3,02% - Siegfried: Blackrock détient 2,99%, Credit Suisse Funds moins de 3% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,04% - U-blox: Blackrock détient une part de 2,94% - UBS détient en propre 12,79%/5,13% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 3,04% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - OFS: prix production-importation décembre DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: déficit commercial record en 2022 HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: Les licenciements et restructurations repartent de l'avant (étude) - international: DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9889 - USD/CHF: 0,9161 - future Conf: +52 pb à 144,63% (mercredi) - taux au comptant: 1,078% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,31% à 11'367 points - SLI (mercredi): -0,04% à 1'766 points - SPI (mercredi): -0,33% à 14'592 points - Dax (mercredi): -0,03% à 15'182 points - CAC 40 (mercredi): +0,57% à 7'083 points

