Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - vers un rebond à l'ouverture, malgré les alertes de la Fed - SMI avant-Bourse: +0,47% à 11'311,82 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,76% à 33'045 points - Nasdaq Comp (jeudi): -0,96% à 10'852 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,56% à 26'554 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ABB cède Power Conversion pour 505 millions USD Power Conversion racheté par AcBel Polytech à Taïwan finalisation de la transaction prévue d'ici le 2e semestre 2023 - Holcim: obtient 328 mio EUR de l'UE pour un projet de décarbonation SPI: - Autoneum 2022: croissance organique 8,5% (cons. AWP: 9,5%) ventes Europe 617 mio CHF (cons. AWP: 644 mio) ventes Amérique du Nord 795 mio CHF (cons. AWP: 776 mio) chiffre d'affaires 1805 mio CHF (cons. AWP: 1828 mio) résultats attendus dans le bas de la fourchette des objectifs marge EBIT à nouveau attendue à 2-3% 1ère hausse des volumes depuis 2020, reste inférieure à 2019 - BB Biotech 2022: dividende 2,85 CHF (3,85 CHF) perte de 358 mio (perte de 405 mio) - Coltene 2022: chiffre d'affaires attendu à 267,1 mio CHF 2022: marge opérationnelle attendue autour de 13% le COO Stefan Helsing part à la retraite, Gregor Picard lui succède - HBM 2022/23: confirme perte 155 mio CHF (2021: bénéfice 275 mio) confiant dans la stratégie d'investissement choisie - Huber+Suhner 2022: chiffre d'affaires 954,6 mio CHF (cons. AWP: 943,2 mio) entrées de commandes 975,4 mio CHF (cons. AWP: 991,7 mio) croissance organique de 12,9% (consensus AWP: 10,5%) segment Aerospace/Defense en retard par rapport à 2021 forte dynamique du segment Communication - Hypothekarbank Lenzburg 2022: dividende 115 CHF (115 CHF) résultat d'exploitation 21,6 mio CHF (21,7 mio) bénéfice net 18,6 mio CHF (18,3 mio) 2023: s'attend à une stabilisation des marchés propose Josianne Magnin au conseil d'administration - SFS 2022: chiffre d'affaires 2748 mio CHF (cons. AWP: 2734 mio) ventes Fastening Systems 645 mio CHF (cons. AWP: 630 mio) ventes Engineered Comp. 1028 mio CHF (cons. AWP: 1012 mio) ventes Distribution&Logistics 1073 mio CHF (cons. AWP: 1090 mio) croissance organique 9,1% (cons. AWP: 7,6%) - Zehnder 2022: chiffre d'affaires 812,5 mio EUR (cons. AWP: 790,0 mio) ventes ventilation 450,3 mio EUR (cons. AWP: 435,4 mio) ventes chauffage 362,1 mio EUR (cons. AWP: 354,7 mio) amélioration chaîne d'approvisionnement par rapport à fin année PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Peach Property: Swisscanto détient une part inférieure à 3% - SHL: Dan Rimoni détient une part inférieure à 3% - Tecan: FIL Limited détient une part de 3,02% - U-blox: Janus Henderson Group plc détient une part de 5,05% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - Hypi Lenzburg: CPB 2022 (en ligne) - BKW: CP 100 jours du CEO Robert Itschner, Berne - AMAG Import: CP annuelle, Cham DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Japon: l'inflation accélère à 4% en décembre, nouveau record depuis 41 ans HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: Le secteur du luxe impatient de récupérer la clientèle chinoise voyageuse Réunion cruciale en Allemagne des pays soutenant militairement l'Ukraine DEVISES/TAUX (8h15) - EUR/CHF: 0,9331 - USD/CHF: 0,9168 - future Conf: 177 pb à 142,86% (jeudi) - taux au comptant: 1,055% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,95% à 11'259 points - SLI (jeudi): -1,38% à 1742 points - SPI (jeudi): -0,99% à 14'448 points - Dax (jeudi): -1,72% à 14'920 points - CAC 40 (jeudi): -1,77% à 6952 points

awp