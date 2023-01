Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Enthousiasme de Wall Street très partiellement partagé à l'aube des premiers échanges sur la place zurichoise - SMI avant-Bourse: +0,11% à 11'418,67 points (08h00) - Dow Jones (lundi): +0,76% à 33'630 points - Nasdaq Comp (lundi): +2,01% à 11'364 points - Nikkei 225 (mardi): +1,46% à 27'299 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim acquiert des activités dans la fibre de verre aux Etats-Unis - Logitech 2022/23: recul des ventes attendu de 13-15% TCC Ebit (Non-GAAP) attendu entre 550-600 mio USD T3: résultat net (GAAP) 140,2 mio USD (210,0 mio) chiffre d'affaires 1,27 (1,63) mrd USD Ebit (non-GAAP) 204,2 (302,0) mio USD Ebit (GAAP) 176,7 (262,8) mio USD marge brute (GAAP) 37,6% (40,3%) - Novartis: Sandoz projette de racheter à Astellas les droits pour la Mycamine - Swatch 2022: chiffre d'affaires net 7499 mio CHF (cons. AWP: 7748 mio) Ebit 1158 mio CHF (cons. AWP: 1205 mio) résultat net 823 mio CHF (cons. AWP: 882 mio) marge Ebit 15,4% (cons. AWP: 15,5%) croissance organique 4,6% (cons. AWP: 7,2%) le CA statuera sur le dividende lors de sa prochaine séance demande pour la MoonSwatch toujours élevée en janvier 2023: forte croissance des revenus attendue poussée des ventes en Chine en janvier SPI: - Ascom 2022: chiffre d'affaires 297,4 mio CHF (291,5 mio) marge Ebitda 8,0% (9,8%) entrées de commandes 335,7 mio CHF (342,3 mio) carnet de commandes 276,5 mio CHF (fin 2021: 256,1 mio) marge Ebitda ajustés inchangée à 9,8% - Basilea 2022: résultat op. d'env. 18 mio CHF attendu, supérieur aux objectifs retour à la rentabilité plus rapide que prévu - Crealogix S1: chiffre d'affaires 42,3 mio (45,4 mio) Ebitda +6,6 mio CHF (-3,8 mio) - Komax 2022: entrées de commandes 678,1 mio CHF (cons. AWP: 680,0 mio) marge Ebit autour de 12 % (cons. AWP: 11,2%) revenus dépassent légèrement 600 mio CHF (cons. AWP: 598,4 mio) 2023: carnet de commandes élevé en début d'année - Nebag veut relever la rémunération des actionnaires à 0,59 (0,50) CHF/action PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Banque Migros 2022: bénéfice 240,5 mio CHF (240,1 mio) produit d'exploitation 703,0 mio CHF (652,2 mio) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Cembra: CS Funds détient une part de 5,09% - Holcim: Holcim Ltd détient une part de 5,04% - Huber+Suhner: Blackrock détient une part de 3,01% - Interroll: Premier Fund Managers détient une part inférieure à 3% - Presse: le Qatar renforce son engagement au sein de Credit Suisse - SHL: MORE Provident FUNDS AND Pension LTD détient une part de 12,34% - Siegfried: Blackrock détient une part de 3% - Tecan: Norges Bank détient une part de 5,06% - UBS détient en propre 12,91%/5,14% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,9% PRESSE LUNDI SOIR - Le Qatar renforce son engagement au sein de Credit Suisse Financial Times NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - Union patronale suisse: CP baromètre de l'emploi, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: OFDF: excédent commercial 2022 à 43,5 mrd CHF (58,5 mrd) OFDF: excédent commercial décembre 2,76 mrd CHF (AVS) OFDF: exportations décembre sur un mois +5,7% réel, +7,9% nominal (AVS) OFDF: importations décembre sur un mois +0,3% réel, -2,7% nominal (AVS) OFDF: exportations horlogères 2022 +11,4% à 24,8 mrd CHF - international: ràs HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: Allemagne: les aides soulagent le moral des consommateurs DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 1,0030 - USD/CHF: 0,9210 - future Conf: -73 pb à 141,89% (lundi) - taux au comptant: 1,188% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): +0,98% à 11'406 points - SLI (lundi): +1,07% à 1'770 points - SPI (lundi): +1,03% à 14'650 points - Dax (lundi): +0,46% à 15'103 points - CAC 40 (lundi): +1,15% à 7'032 points

awp-robot/sw/