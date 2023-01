Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Morose après des résultats décevants aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: -0,20% à 11'383,21 points (08h00) - Dow Jones (mardi): +0,31% à 33'734 points - Nasdaq Comp (mardi): -0,27% à 11'334 points - Nikkei 225 (mercredi): +0,35% à 27'395 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Givaudan 2022: chiffre d'affaires 7117 mio CHF (cons. AWP: 7154 mio) revenus parfums 3256 mio CHF (cons. AWP: 3277 mio) revenus arômes 3861 mio CHF (cons. AWP: 3890 mio) résultat net 856 mio CHF (cons. AWP: 826 mio) marge Ebitda 20,7% (cons. AWP: 21,0%) Ebitda 1476 mio CHF (cons. AWP: 1501 mio) dividende 67,00 CHF (cons. AWP: 67,69 CHF; 2021: 66,00 CHF) croissance organique 5.3% (cons. AWP: 5.6%) confirme ses objectifs à moyen terme continuera à augmenter les prix de ses produits table sur une hausse des coûts des intrants autour de 5% en 2023 - Lonza 2022: marge Ebitda de base 28,5% (cons. AWP: 31,6%) résultat net 1218 mio CHF (677 mio) Ebitda de base 1995 mio CHF (cons. AWP: 1964 mio) chiffre d'affaires 6223 mio CHF (cons. AWP: 6211 mio) dividende 3,50 CHF (cons. AWP: 3,34 CHF; 2021: 3,00 CHF) marge Ebitda de base 32,1% (cons. AWP: 31,6%) progr. rachat d'actions jusqu'à 2 mrd à partir de 2023 provisions inchangée de 285 mio CHF pour assainissement Gamsenried 2023: croissance des ventes attendue entre 6 et 9% marge Ebitda de base entre 30 et 31% 2024: objectif marge Ebitda de base confirmé à 33-35% - Partners Group nomme un nouveau responsable pour le Japon SPI: - La BC de Bâle-Ville notée triple A par Fitch - Crealogix clôture en hausse de 12,6% à 54,50 CHF, après résultats S1 - Emmi 2022: croissance organique 7% (cons. AWP: 6,4%) chiffre d'affaires 4230 mio CHF (cons. AWP: 4206 mio) croissance org. Amériques 13,1% (cons. AWP: 12,8%) croissance org. Europe 6,7% (cons. AWP: 7,3%) croissance org. Suisse 2,9% (cons. AWP: 1,2%) ajustement valeur EBIT ajusté toujours attendu à 265-280 mio Alexandra Post Quillet se retire du CA, Nadja Lang le remplacera - GAM 2022: prévoit une perte ajustée av. impôts d'env 42,8 mio CHF perte nette IFRS après impôts d'env. 309,9 mio CHF départ de Benjamin Meuli, Jacqui Irvine nommée vice-présidente - Landis+Gyr: réduit ses prévision de cashflow 2023 à 60-90 mio - Mikron 2022: carnet de commandes 270,7 mio CHF (176,7 mio) entrées de commandes 408 mio CHF (305,7 mio) chiffre d'affaires 309,4 mio CHF (289,5 mio) marge Ebit entre 8 à 9% le résultat devrait profiter d'effets fiscaux - Rieter 2022: ventes Machines & Systems 1034,7 mio CHF (cons. AWP: 895 mio) ventes After Sales 172,7 mio CHF (cons. AWP: 172 mio) ventes Components 303,5 mio CHF (cons. AWP: 329 mio) chiffre d'affaires 1510,9 mio CHF (cons. AWP: 1396 mio) entrées commandes après ventes 183,3 (cons. AWP: 192) mio CHF entrées de commandes 1157 mio CHF (cons. AWP: 1447 mio) marge Ebit de 2% M. Oetterli sera proposé comme administrateur nomme Thomas Oetterli CEO au 13 mars PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Hilti 2022: chiffre d'affaires 6,35 mrd CHF (5,98 mrd) revenus de 6,35 mrd CHF (2021: 5,98 mrd CHF) 2023: croissance des ventes attendue entre 6 et 9% en monnaies locales - Trianon, filiale de La Mobilière, engloutit Inceo ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Galenica: Vontobel Fonds Services AG détient une part inférieure à 3% - GAM: Christopher Brown détient une part de 3,13% - Idorsia: Lazard Asset Management LLC détient une part inférieure à 3% - Tecan: Norges Bank détient une part de 4,89% - Temenos: Blackrock détient une part de 4,96% - Xlife annonce plusieurs changements au niveau des participations PRESSE MERCREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mercredi: - Indice CS-CFA janvier DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: - international: Pour les investisseurs en Bourse, l'Europe est redevenue attractive DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 1,0064 - USD/CHF: 0,9227 - future Conf: -29 pb à 141,60% (mardi) - taux au comptant: 1,225% (mardi) INDICES BOURSIERS - SMI (mardi): +0,00% à 11'406 points - SLI (mardi): +0,19% à 1'774 points - SPI (mardi): +0,00% à 14'650 points - Dax (mardi): -0,07% à 15'093 points - CAC 40 (mardi): +0,78% à 7'050 points

awp-robot/sw/