Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - ambiance positive grâce aux solides résultats d'entreprises aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: +0,13% à 11'332,27 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,61% à 33'949 points - Nasdaq Comp (jeudi): +1,76% à 11'512 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,07% à 27'383 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - SIX: Alcon soupçonné de violation des règles sur la publicité événementielle - Swiss Re: le directeur souscriptions Thierry Léger démissionne SPI: - Burkhalter reprend Elektro Saas - Castle PE: perte de 17,4 millions de dollars en 2022 - Flughafen Zürich: Lukas Brosi nommé directeur général - Komax vend un bâtiment, incidence positive de 11 mio CHF sur Ebit 2023 - Starrag 2022: entrées de commandes 396 mio CHF (379 mio) carnet de commandes 327 mio CHF (256 mio) chiffre d'affaires 318 mio CHF (293 mio) Ebit et marge Ebit nettement supérieurs à 2021 les carnets de commande occupent les capacités jusqu'à 2024 Martin Buyle succède à Christian Walti comme directeur général Martin Buyle entrera en fonction au 1er avril 2023 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Axpo: la participation dans TAP valorisée à 210 millions d'euros - ZKB: Martin Bardenhewer directeur financier (CFO) dès le 1er mai - Senioresidenz: bénéfice annuel grevé par les réévaluations - Medalliance teste sur l'homme son ballonnet médicamenteux aux USA ANNONCES DE PARTICIPATIONS - GAM: Jörg Bantleon détient une part de 4,24% - IGEA Pharma: Canepa Cristina abaisse sa part à 4,6% - Julius Bär: T. Rowe Price Associates, Inc. détient une part de 4,98% PRESSE VENDREDI - ras NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES - ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: ras HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: ras - international: ras DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 1,0027 - USD/CHF: 0,9222 - future Conf: -8 pb à 142,25% (jeudi) - taux au comptant: 1,203% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,76% à 11'318 points - SLI (jeudi): +0,15% à 1'775 points - SPI (jeudi): -0,62% à 14'533 points - Dax (jeudi): +0,34% à 15'133 points - CAC 40 (jeudi): +0,65% à 7'096 points

