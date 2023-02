Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Optimisme ténu en attendant le discours de Powell - SMI avant-Bourse: +0,17% à 11'302,33 points (08h00) - Dow Jones (lundi): -0,10% à 33'891 points - Nasdaq Comp (lundi): -1,00% à 11'887 points - Nikkei 225 (mardi): -0,03% à 27'685 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - AMS Osram T4: chiffre d'affaires 1177 mio EUR (cons. AWP: 1196 mio) marge brute de 28,5% (cons. AWP: 28,2%) Ebit ajusté 86 mio EUR (cons. AWP: 88 mio) marge Ebit ajustée 7,3% (9,6%) résultat net ajusté 29 mio EUR (119 mio) 2022: pas de dividende proposé T1: ventes attendues entre 0,9 et 1,0 mrd EUR marge Ebit ajustée attendue entre 4 et 7% baisse attendue des volumes de production et de livraison - Holcim: rachète le fabricant de systèmes pour les toits Duro-Last Duro-Last a généré des ventes de 540 mio USD la reprise est valorisée à 1,293 mrd USD des synergies de 60 mio sont attendues le rachat permet d'augmenter le bénéf par action dès la 1ere année - Roche: résultats positifs de phase III avec Crovalimab - Sonova: Credit Suisse entame à 'Mid A', perspective stable (SUPPRIMER?) SPI: - Basilea: paiement d'étape de 1,25 mio USD de la part de Pfizer - DKSH décroche un contrat avec Lipton au Vietnam - Dufry renouvelle sa direction exécutive après sa fusion avec Autogrill - Idorsia 2022: chiffre d'affaires 97 mio CHF (cons. AWP: 82 mio) liquidités au 31.12. 466 mio CHF (T3: 695 mio) dépenses opérationnelles 900 mio CHF (cons. AWP: 902 mio) résultat opérationnel -803 mio CHF (cons. AWP: -826 mio) résultat net -828 mio CHF (cons. AWP: -857 mio) 2023: perte US-GAAP attendue à env. 735 mio CHF perte d'exploitation non-GAAP de 650 mio CHF attendue recettes nettes attendues à environ 230 mio CHF charges d'exploitation d'environ 965 mio CHF 2025: objectifs de rentabilité et recettes à 1 mrd CHF confirmés levée de fonds en espèces attendue prochainement - Kudelski 2022: Ebitda attendu entre 55-75 mio USD division Digital TV sous prévisions ventes en monnaies locales en légère hausse - LM Group 2022: chiffre d'affaires 304,9 mio EUR (150,1 mio) Ebitda ajusté 37,7 mio EUR (19,0 mio) provisions de 34 mio EUR au T3 paiement des indemnités de chômage partiel négocié avec autorités supprime la fonction de COO - LUKB 2022: résultat d'exploitation 284,6 mio CHF (282,7 mio) bénéfice net 226,6 mio CHF (221,4 mio) dividende 12,50 CHF (12,50 CHF) afflux net argent frais 1420 mio CHF (2730 mio) 2023: bénéfice net attendu à plus de 235 mio CHF division de l'action de 1:5 prévue avant augmentation de capital augmentation de capital au T2, 500 mio au maximum PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Meyer Burger: Swisscanto détient une part inférieure à 3% PRESSE MARDI ras PRESSE LUNDI Credit Suisse prévoirait une entrée en Bourse pour CSFB en 2024 ou 2025 Reuters NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES mardi: - BNS: réserves de devises fin janvier - BC d'Appenzell, CPB 2022, Appenzell DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Seco: taux de chômage janvier augemte à 2,2% - international: Japon: la consommation des ménages a reculé plus que prévu en décembre Allemagne: la production industrielle plonge de 3,1% en décembre HORS DIVIDENDE 08.02: - Varia US (0,50 CHF) DIVERS - CH: ras - international: Oligarques: 52'000 propriétés détenues de façon opaque au Royaume-Uni Le projet d'avion civil japonais SpaceJet enterré pour de bon DEVISES/TAUX (08h18) - EUR/CHF: 0,9945 - USD/CHF: 0,9266 - future Conf: -113 pb à 141,32% (lundi) - taux au comptant: 1,249% (lundi) INDICES BOURSIERS - SMI (lundi): -0,58% à 11'283 points - SLI (lundi): -0,86% à 1'787 points - SPI (lundi): -0,64% à 14'556 points - Dax (lundi): -0,84% à 15'346 points - CAC 40 (lundi): -0,41% à 7'137 points

awp-robot/sw/