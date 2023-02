Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - négative, dans la foulée de la clôture en baisse de Wall Street jeudi - SMI avant-Bourse: -0,46% à 11'166,48 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -0,73% à 33'700 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,02% à 11'790 points - Nikkei 225 (vendredi): +0,31% à 27'671 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Richemont: Bérangère Ruchat nommée cheffe de la durabilité (CSO) Bram Schot nommé au conseil d'administration - Roche: nouvelles données de phase III de Vabysmo, amélioration vision groupe d'actionnaire détient encore environ 65% de l'action au porteur - SGS cède des activités de consulting à Sproule SPI: - Bell 2022: dividende 7,00 CHF (cons. AWP: 7,00 CHF; 2021: 7,00 CHF) chiffre d'affaires net 4315 mio CHF (cons. AWP: 4288 mio) résultat net 127,8 mio CHF (127,4 mio) Ebit 162,9 mio CHF (cons. AWP: 159,0 mio) 2023: situation des coûts sur le marché de l'emploi reste tendue qualité et disponibilité des matières 1ères toujours tendues - Ems-Chemie 2022: chiffre d'affaires 2442 mio CHF (cons. AWP: 2399 mio) Ebitda 661 mio CHF (cons. AWP: 674 mio) Ebit 611 mio CHF (cons. AWP: 614 mio) marge Ebit 25,0% (cons. AWP: 25,6%) résultat net 535 mio CHF (cons. AWP: 526 mio) dividende 20,00 CHF (cons. AWP: 20,90 CHF; 2021: 21 CHF) hausses de prix chez les client inévitables clients réduisent les stocks et ferment temporairement le chef des finances Oliver Flühler part fin mars 2023 2023: ventes et EBIT attendus légèrement supérieurs à 2022 - GKB 2022: résultat d'exploitation 218,2 mio CHF (230,2 mio) bénéfice net 207,5 mio CHF (202,9 mio) dividende 42,50 CHF (2021: 42,50 CHF) 2023: bénéfice attendu autour de 210 mio CHF - Mobimo 2022: résultat des loyers 120,0 mio CHF (cons. AWP: 118,5 mio) résultat net hors rev. 102,3 mio CHF (cons. AWP: 72,9 mio) résultat des revalorisations 44,3 mio CHF (cons. AWP: 32,7 mio) taux de vacance 4,3% (4,8%) EBIT hors revaloris. 137,2 Mio CHF (cons. AWP: 103,8 mio) dividende 10 CHF (cons. AWP: 10 CHF; 2021: 10 CHF) 2023: confiant pour l'exercice en cours - Swiss Steel sort de l'indice MSCI Small Cap PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - ZKB 2021: produit d'exploitation 2752 mio CHF (2544 mio) 2022: bénéfice net 1059 mio CHF (942 mio) afflux net argent frais 33,9 mrd CHF (25,9 mrd) résultat d'exploitation 1059 mio CHF (951 mio) avoirs clientèle 400,0 mrd CHF (S1: 2022: 388,1 mrd) 2023: confiant pour un "résultat plaisant" aussi cette année ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Also détient en propre 3,02% - Credit Suisse: Blackrock détient une part de 4,93% - Dufry: Edizione S.p.a. détient une part de 27,47% - GAM: Bantleon AG réduit sa participation sous 3% - GAM: Jörg Bantleon détient une part inférieure à 3% - GAM: l'actionnaire de référence Bantleon passe sous les 3% de participation - Medmix: Capital Group détient moins de 3%; Credit Suisse Funds 3,12% - Roche: groupe d'actionnaire détient encore environ 65% de l'action au porteur - Wisekey: Moez Kassam détient une part de 32,43% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - 9h00: sondage KOF sur investissements des entreprises DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: Chine: l'inflation est repassée au-dessus de 2% en janvier Le Royaume-Uni évite la récession avec une croissance nulle au 4e trimestre HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: Plus de 21'000 morts dans le séisme en Turquie et Syrie, l'espoir s'amenuise DEVISES/TAUX (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9893 - USD/CHF: 0,9212 - future Conf: +76 pb à 141,20% (jeudi) - taux au comptant: 1,298% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,52% à 11'218 points - SLI (jeudi): -0,47% à 1773 points - SPI (jeudi): -0,39% à 14'466 points - Dax (jeudi): +0,72% à 15'523 points - CAC 40 (jeudi): +0,79% à 7188 points

awp