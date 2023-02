Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sur la réserve, en attendant l'inflation en janvier - SMI avant-Bourse: -0,10% à 11'119,14 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,50% à 33'869 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,61% à 11'718 points - Nikkei 225 (lundi): -0,88% à 27'427 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Alcon: accord avec J&J pour des appareils de chirurgie de la cataracte - Nestlé France: deux nouvelles plaintes dans l'affaire Buitoni - Les promesses climatiques des multinationales souvent trompeuses (étude) - Novartis: Moody's confirme A1, monte perspective à "positive" de "stable" SPI: - Le patron de BKW prône des "corrections" du droit d'opposition - HBM Healthcare profite d'une introduction en Bourse - Hiag décroche un permis de construire pour une tour de logements à Altstetten - Implenia décroche un contrat de 166 mio EUR pour le métro de Toulouse - Wisekey projette une scission de ses activités de semi-conducteurs PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Bühler: Marco Gadola élu administrateur, Konrad Hummler se retire - Le patron de Medbase en faveur de mesures pour les médecins de famille - Ballon abattu: six entreprises chinoises ajoutées à la liste noire ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Dufry détient en propre 0,5%/33,3% - Leonteq détient en propre 4,249%/5,34% - Lonza: Blackrock détient une part de 10% - Orior: CS Funds détient une part de 7,7% - Roche: Artuma Holding GmbH détient une part de 64,97% - Santhera: JPMorgan détient une part de 77,969% - Siegfried: Blackrock détient une part de 2,99% - Tecan: Candriam Luxembourg détient une part de 2,98% - Zur Rose: Blackrock détient une part de 2,79%, Sculptor Capital LP 3,13% PRESSE LUNDI - ràs NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: inflation janvier - Flughafen Zürich: statistiques janvier DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: USA: nouvel objet volant abattu par l'armée, le quatrième en moins de 10 jours HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: Pharmasuisse veut réduire la dépendance vis-à-vis de l'Asie - international: Singapour: PIB en hausse de 3,6% en 2022, ralentissement attendu cette année DEVISES/TAUX (08h10) - EUR/CHF: 0,9871 - USD/CHF: 0,9241 - future Conf: -10 pb à 141,00% (vendredi) - taux au comptant: 1,339% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,78% à 11'130 points - SLI (vendredi): -1,03% à 1'755 points - SPI (vendredi): -0,89% à 14'337 points - Dax (vendredi): -1,39% à 15'308 points - CAC 40 (vendredi): +0,14% à 7'130 points

