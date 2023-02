Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive après la clôture de Wall Street dans le vert - SMI avant-Bourse: +0,32% à 11'308,20 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,11% à 34'128 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,92% à 12'071 points - Nikkei 225 (jeudi): +0,71% à 27'696 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Holcim: chiffre d'affaires de FDT de 50 mio EUR en 2022 acuqiert FDT Flachdach Technologie renforce ses activités dans les toitures (SUPPRIMER?) - Nestlé 2022: croissance organique 8,3% (cons. AWP: 8,6%) marge opérationnellle ajustée 17,1% (cons. AWP: 16,9%) RIG 0,1% (cons. AWP: 0,6%) composante Prix 8,2% (9 mois: 7,5%) dividende 2,95 CHF (cons. AWP: 2,91 CHF) Ebit ajusté 16'103 mio CHF (cons. AWP: 16'082 mio) résultat net 9'270 mio CHF (cons. AWP: 11'253 mio) chiffre d'affaires 94'424 mio CHF (cons. AWP: 94'926 mio) croissance org. Health Science 4,0% (9 mois: 4,5%) croissance organique Nespresso 3,5% (9 mois: 3,0%) croissance org. Amérique du Nord 10,3% (9 mois: 11,2%) croissance orrg. pays industrialisés 7,1% (9 mois: 7,4%) croissance org. pays émergents 10,0% (9 mois: 10,2%) crois. org. soutenue dans quasi toutes les régions et catégories cessions et acquisitions de 1,9 mrd CHF au total flux trésorerie disponible 6,6 mrd CHF croissance org. "Greater China" 3,5% (9 mois: 4,7%) croissance organique eaux 11,0% (9 mois: 15,1%) 28e hausse d'affilée du dividende frais restructuration/autres 2,9 mrd CHF recettes en ligne +9,2%, 15,8% des revenus croissance nutrition infantile plus de 10% croissance café près de 10% T4: RIG -2,6% (T3: -0,2%; T2: 0,9%) croissance organique 7,5% (T3: 9,3%; T2: 8,7%) objectifs pour 2025 confirmés dans leur intégralité Rainer Blair et Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch proposés au CA Eva Cheng ne briguera pas de nouveau mandat au conseil 2023: croissance des ventes attendue entre 6 et 8% marge opérationnelle ajustée attendue entre 17,0 et 17,5% CEO: de nouvelles hausses de prix seront nécessaires en 2023 - Temenos convoque une assemblée générale pour le 3 mai prochain SPI: - Also crée une société d'informatique nuagique outre-Manche - Aluflexpack 2022: chiffre d'affaires 357,0 mio EUR (266,1 mio) Ebitda dans le haut voire au-dessus couloir 44-46 mio EUR croissance de 59% dans le domaine pharma 2023: chiffre d'affaires visé entre 390 et 430 mio EUR Ebitda ajusté visé entre 50 et 55 mio EUR - BKB 2022: bénéfice net 139,3 mio CHF (121,1 mio) résultat d'exploitation du groupe 231,1 mio CHF (222,1 mio) résultat d'exploitation maison-mère 175,7 mio CHF (172,7 mio) bénéfice net maison-mère 128,5 mio CHF (110,6 mio) dividende 3,10 CHF (3,10 CHF) - Cosmo 2022: chiffre d'affaires total 102,1 mio EUR (65,1 mio) résultat opérationnel 28 mio EUR (11,1 mio) dividende 1,05 EUR (0,95 EUR) - Newron revendique sur l'efficacité de l'événamide contre la schizophrénie - Phoenix Mecano 2022: revenus bruts 792,9 mio EUR (cons. AWP: 811,1 mio) entrées de commandes 804,1 mio EUR (888,9 mio) Ebit d'environ 53,5 mio EUR (cons. AWP: 51,3 mio) résultat net autour de 39 mio EUR (cons. AWP: 31,6 mio) 2023: pas de prévisions chiffrées - optimisme prudent de mise - TKB 2022: résultat net 147,8 mio CHF (145,6 mio) dividende 3,1 CHF (3,10 CHF) résultat d'exploitation 188,1 mio CHF (182,6 mio) produit d'exploitation 372,6 mio CHF (366,1 mio) 2023: résultat attendu au niveau de celui de 2022 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Firmenich S1: revenus de 2,44 mrd CHF (croissance organique: +11,5%) forte croissance au premier semestre 2022/23 (SUPPRIMER?) CEO: fusion DSM finalisée d'ici 2 mois, derniers points à régler ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 4,95% - Baloise: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Julius Bär: Norges Bank détient une part de 3,18% - SGS: Walter Scott & Partners Limited détient une part inférieure à 3% - Spexis: Sprim Global Investments détient une part de 3,3% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: ras DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ras - international: Japon: déficit commercial record en janvier HORS DIVIDENDE - ras DIVERS - CH: - international: En 2021, près de 300 millions de vêtements usagés exportés au Kenya DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 0,9876 - USD/CHF: 0,9225 - future Conf: -6 pb à 140,15% (mercredi) - taux au comptant: 1,376% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,36% à 11'273 points - SLI (mercredi): +0,54% à 1'782 points - SPI (mercredi): +0,27% à 14'517 points - Dax (mercredi): +0,82% à 15'506 points - CAC 40 (mercredi): +1,28% à 7'301 points

