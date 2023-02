Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers un réveil difficile, au lendemain d'un inflation plus vigoureuse que prévu aux Etats-Unis - SMI avant-Bourse: -0,39% à 11'150,96 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): -1,26% à 33'697 points - Nasdaq Comp (jeudi): -1,78% à 11'856 points - Nikkei 225 (vendredi): -0,66% à 27'513 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Sanction record contre Novartis et Roche annulée en appel en France - Sika 2022: dividende 3,20 CHF (cons. AWP: 3,23 CHF; 2021: 2,90 CHF) marge Ebit 15,1% (cons. AWP: 15,0%) Ebit 1579,7 mio CHF (cons. AWP: 1576 mio) résultat net 1162,5 mio CHF (cons. AWP: 1165 mio) renchérissement matières premières largement compensé marqué par ralentissement dans la construction au S2 2023: progression Ebit supérieure à croissance ventes (hors Mbcc) croissance ventes (hors Mbcc) 6-8% - Swiss Re 2022: dividende 6,40 USD (2021: 5,90 CHF) résultat net 472 mio USD (cons. AWP: 440 mio) ratio combiné Corso 93,1% (cons. AWP: 93,7%) ratio combiné P&C 102,4% (cons. AWP: 102,7%) fonds propres 12'699 mio USD (cons. AWP: 12'559 mio) primes nettes 43'118 mio USD (cons. AWP: 44'121 mio) dividende 6,40 CHF (cons. AWP: 6,02 CHF; 2021: 5,90 CHF) rendement des fonds propres (ROE) 2,6% (5,7% en 2021) volume des renouvellements de police P&C en hausse de 13% hausse des primes de 18% lors des renouvellements 2023: objectif de bénéfice de plus de 3 mrd USD objectif de ratio combiné P&C de moins de 95% moyen terme: objectif rendement fonds propres 14% confirmé - Temenos gagne un fournisseur équatorien de cartes de crédit comme client SPI: - BB Biotech 2022: perte nette -358 mio (-405 mio) - Helvetia Swiss Property Fund lève des fonds pour étoffer son portefeuille - Kuros nomme Daniel Geiger directeur financier ad intérim - Swiss Steel vend des unités de distribution hors de son coeur de métier - Wisekey conclut un partenariat de distribution aux Etats-Unis PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Alpiq a conclu un accord extrajudiciaire avec Merion ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Implenia: Fund Partner Solutions SA détient une part de 3,02% - Lonza: Blackrock détient une part de 10,16% - Tecan: Norges Bank détient une part de 5,07% PRESSE JEUDI SOIR - Credit Suisse vend un portefeuille de créances toxiques Bloomberg - Deutsche Bank a coupé les ponts avec le copropriétaire de Globus Financial Times NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: statistique des chiffres d'affaires de l'industrie au T4 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: Le fondateur de la cryptomonnaie Terra accusé de fraude aux USA DEVISES/TAUX (08h13) - EUR/CHF: 0,9884 - USD/CHF: 0,9292 - future Conf: -38 pb à 139,77% (jeudi) - taux au comptant: 1,367% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,69% à 11'195 points - SLI (jeudi): -0,17% à 1'779 points - SPI (jeudi): -0,65% à 14'422 points - Dax (jeudi): +0,18% à 15'534 points - CAC 40 (jeudi): +2,11% à 7'366 points

awp-robot/sw/