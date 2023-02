Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Vers une entame de séance en petite hausse, dans l'attente de la publication du procès verbal de la dernière réunion du principal comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des Etats-Unis - SMI avant-Bourse: +0,13% à 11'271,25 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): +0,39% à 33'827 points - Nasdaq Comp (vendredi): -0,58% à 11'787 points - Nikkei 225 (lundi): +0,07% à 27'532 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis désigne Gilbert Ghostine président de Sandoz SPI: - Kudelski cède ses activités DVNor au suédois Pixlo - SHL Telemedicine collecte 8,4 millions de francs suisses additionnels - Sulzer 2022: entrées de commandes 3425,4 mio CHF (cons. AWP: 3'410 mio) chiffre d'affaires 3179,9 mio CHF (cons. AWP: 3'188 mio) Ebita opérationnel 317,6 mio CHF (cons. AWP: 313 mio) marge Ebita opérationnelle 10,0% (cons. AWP: 9,8%) résultat net 28,0 mio CHF (cons. AWP: 72 mio) dividende 3,50 CHF (cons. AWP: 3,41 CHF) ajustements au sein du conseil l'ancien patron de Clariant Harriolf Kottman proposé au conseil 2023: croissance de 7 à 9%, entrées commandes +3 à +6% objectif marge Ebitda >10% sensible rebond du bénéfice net visé PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Recours rejeté contre un brevet de Syngenta sur un poivron ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 5,02% - VAT: Capital Group détient une part de 5,95% PRESSE LUNDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - OFS: sondage marché de l'emploi au T4 - Temenos: résultats 2022 (CC 18:30) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: Bons de la BNS: rendement de 0,902% sur 28 jours et 1,346% sur 168 jours - international: ràs HORS DIVIDENDE 21.02: - BLKB (35,00 CHF) DIVERS - CH: Moody's confirme le triple A de la Suisse, perspective "stable" - international: ràs DEVISES/TAUX (08h12) - EUR/CHF: 0,9882 - USD/CHF: 0,9243 - future Conf: +23 pb à 140,00% (vendredi) - taux au comptant: 1,427% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): +0,55% à 11'256 points - SLI (vendredi): +0,18% à 1'782 points - SPI (vendredi): +0,47% à 14'491 points - Dax (vendredi): -0,33% à 15'482 points - CAC 40 (vendredi): +0,64% à 7'348 points

