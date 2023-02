Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Le procès-verbal de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale a éparpillé les indices new-yorkais mardi, mais devrait n'avoir qu'un impact limité sur la place helvétique - SMI avant-Bourse: +0,28% à 11'331,40 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): -0,26% à 33'045 points - Nasdaq Comp (mercredi): +0,13% à 11'507 points - Nikkei 225 (jeudi): -1,34% à 27'104,32 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Roche commercialise deux anticorps pour diagnostiquer le cancer du cerveau - Sika: accord avec les autorités canadiennes pour le rachat de MBCC SPI: - BLKB: Rouven Leuener et Roland Kläy directeurs ad interim de Radicant - Cembra 2022: dividende 3,95 CHF (cons. AWP: 4,19 CHF) résultat net 169,3 mio CHF (cons. AWP: 167,6 mio) produit net 508,9 mio CHF (cons. AWP: 504,2 mio) créances nettes 6500 mio CHF (cons. AWP: 6493 mio) 2023: activité stable, rendement des fonds propres attendu à 13-14% - Kudelski 2022: Ebitda 33,2 mio USD (cons. AWP: 49,8 mio) chiffre d'affaires 715,9 mio USD (cons. AWP: 744,0 mio) pas de dividende résultat net -16,3 mio USD (cons. AWP: +3,0 mio) 2023: table sur Ebitda entre 40 et 60 mio USD PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Sunrise 2022: ventes stables à 3035 mio CHF Ebitda ajusté -0,3% à 1085 mio CHF 2023: table sur repli des ventes entre quelques % Ebitda ajusté attendu en recul de jusqu'à 5% - Motofestival: 55'000 visiteurs attendus pour la première édition - Alpiq 2022: chiffre d'affaires 14,6 mrd CHF (7,2 mrd) résultat net +111 mio CHF (-271 mio) Ebitda +346 mio CHF (-77 mio) Ebitda ajusté 473 mio CHF (312 mio) pas de dividende effets négatifs nets de 250 mio CHF des opérations de garantie effet négatifs 276 mio CHF performance fonds centrales nucléaires 2023: table sur performance opérationnelle solide - Axa Suisse 2022: résultat net 812 mio CHF (751 mio) ratio combiné 88,6% (91,4%) - Firmenich et DSM obtiennent le feu vert de l'UE à leur fusion ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Dufry: Blackrock détient une part de 2,31% PRESSE JEUDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Helsana: CP résultats 2022 - OFS: statistiques d'hébergement décembre/2022 (avec CP) - Suisse Tourisme: CP annuelle, Zurich DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: USA: quasi-unanimité pour la hausse du taux de 0,25 point du 1er février - international: HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: Les Etats-Unis frappés par une vaste tempête hivernale La Banque mondiale veut désigner son nouveau président d'ici début mai IFRS 17, petite révolution comptable dans le monde de l'assurance DEVISES/TAUX (08h15) - EUR/CHF: 0,9878 - USD/CHF: 0,9300 - future Conf: +101 pb à 140,91% (mercredi) - taux au comptant: 1,442% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): +0,16% à 11'300 points - SLI (mercredi): +0,14% à 1'783 points - SPI (mercredi): +0,12% à 14'522 points - Dax (mercredi): +0,01% à 15'400 points - CAC 40 (mercredi): -0,50% à 7'299 points

awp-robot/sw/