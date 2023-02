Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - en petite hausse en fin de semaine - SMI avant-Bourse: +0,27% à 11'278,29 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +0,33% à 33'154 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,72% à 11'590 points - Nikkei 225 (vendredi): +1,29% à 27'453 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Credit Suisse: l'actionnaire Harris voit la banque comme cible de rachat - Holcim 2022: chiffre d'affaires 29'189 mio CHF (cons. AWP: 29'148 mio) résultat net ajusté 2218 mio CHF (2448 mio) Ebit ajusté 4752 mio CHF (cons. AWP: 4671 mio) résultat net 3308 mio CHF (2298 mio) dividende 2,50CHF (cons. AWP: 2,25 CHF; 2021: 2,20 CHF) T4: ventes sur base comparable +9,5% (cons. AWP: +8,8%) président Beat Hess ne se représente pas, Jan Jenisch doit succéder le successeur du CEO Jenischs annoncé dans 12 mois le patron Jan Jenisch aiguillé vers la présidence (SUPPRIMER?) 2023: table sur croissance des ventes de 3-5% sur base comparable table sur forte croissance de l'Ebit sur base comparable CEO: nous avons relevé les prix de 14% en 2022 - SGS: le salaire du CEO Frankie Ng a diminué en 2022 - Sika: tous les administrateurs candidats à leur réélection SPI: - Bucher 2022: Ebit 425 mio CHF (cons. AWP: 406 mio) bénéfice net 335 mio CHF (cons. AWP: 312 mio) dividende 13,00 CHF (cons. AWP: 11,13 CHF; 2021: 9,50 CHF) 2023: chiffre d'affaires attendu à peu près stable marge opérationnelle attendue en légère baisse bénéfice net attendu en légère baisse poursuite de la normalisation de la demande - Energiedienst 2022: Ebit 103,4 mio EUR (89,5 mio) Ebit ajusté 59,8 mio EUR (67,9 mio) produits nets 1504,7 mio EUR (1124,1 mio) dividende 0,85 CHF (2021: 0,85 CHF) résultat net 99,3 mio EUR (73,4 mio) 2023: table sur Ebit de 70 mio EUR - Jungfraubahn: Remo Käser nommé directeur Marketing - Kudelski mise sur la cybersécurité après une perte en 2022 - Obseva: les activités en Suisse sont consolidées la réorganisation doit générer des économies de 3,5 mio USD départ du CEO Brian O'Callaghan au 23 février, remplacé par le CFO annonce une réorgsanisation stratégique prévoit de rester sur SIX prévoit de se retirer du Nasdaq réduit la taille de sa direction et de son conseil - Zug Estates 2022: dividende 41,00 CHF (37,50 CHF) résultat net 39,8 mio CHF (75,6 mio) produit des loyers 62,2 mio CHF (60,0 mio) Ebit 53,0 mio CHF (93,2 mio) revalorisations à 6,8 mio CHF (42,4 mio) l'administrateur Armin Meier part, Joëlle Zimmerli succède 2023: table sur repli du bénéfice net hors revalorisation PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX ANNONCES DE PARTICIPATIONS - ABB: Blackrock détient une part de 4,99% - SHL: Sphera Funds Management Ltd détient une part de 5,1472% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: - OFS: statistiques d'hébergement janvier (1ère estimation) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: baromètre de l'emploi T4 2022: indicateur perspectives à 1,07 (+1,2%) baromètre de l'emploi T4 2022: +2,3% à 5,4 millions de postes - international: L'Allemagne a enregistré une chute de 0,4% de son PIB au quatrième trimestre HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h20) - EUR/CHF: 0,9004 - USD/CHF: 0,9349 - future Conf: -53 pb à 140,38% - taux au comptant: 1,417% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): -0,46% à 11'248 points - SLI (jeudi): -0,10% à 1'781 points - SPI (jeudi): -0,40% à 14'463 points - Dax (jeudi): +0,49% à 15'476 points - CAC 40 (jeudi): +0,12% à 7'317 points

awp-robot/sw/