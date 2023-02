Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Sans véritable direction en entame de semaine, dans le sillage d'un regain d'inflation des deux côtés de l'Atlantique et de l'inflexibilité affichée par la Réserve fédérale des Etats-Unis sur les relèvements de taux d'intérêt. - SMI avant-Bourse: +0,11% à 11'194,44 points (08h00) - Dow Jones (vendredi): -1,02% à 32'817 points - Nasdaq Comp (vendredi): -1,69% à 11'395 points - Nikkei 225 (lundi): -0,11% à 27'424 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - ràs SPI: - Bobst 2022: chiffre d'affaires 1,84 mrd CHF (1,56 mrd) bénéfice net 115,3 mio CHF (93,4 mio) performe sur l'exercice 2022 (SUPPRIMER?) - Castle PE propose un versement de 2 francs suisses par action - LLB 2022: résultat net 149,4 mio CHF (137,9 mio) produit d'exploitation 503,2 mio CHF (476,4 mio) afflux net d'argent frais 3,6 mrd CHF (7,2 mrd) avoirs clientèle 83,9 mrd CHF (S1: 84,2 mrd) dividende 2,50 CHF (2,30 CHF) - Titlis: les actionnaires ont accepté toutes les propositions PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Chiffres stables pour les interventions héliportées en montagne ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Kuros: Hatstone Fund Services détient une part inférieure à 3% - SHL: Yariv Alroy détient une part de 5,2% - Youngtimers: Patrick Devereux détient une part inférieure à 3% PRESSE LUNDI - ràs PRESSE WEEK-END: - Possible présentation de la stratégie du CSFB la semaine prochaine Reuters NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES lundi: - LLB: résultats 2022 (CP 10:30, Zurich) - Alcon: résultats 2022 (CC 28.2, 14:00) DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: ràs - international: ràs DEVISES/TAUX (08h11) - EUR/CHF: 0,9927 - USD/CHF: 0,9414 - future Conf: -48 pb à 140,86% (vendredi) - taux au comptant: 1,375% (vendredi) INDICES BOURSIERS - SMI (vendredi): -0,59% à 11'182 points - SLI (vendredi): -0,56% à 1'771 points - SPI (vendredi): -0,53% à 14'386 points - Dax (vendredi): -1,72% à 15'210 points - CAC 40 (vendredi): -1,53% à 7'187 points

