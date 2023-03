Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - Valse hésitations avant le relevé sur l'inflation en zone euro - SMI avant-Bourse: -0,18% à 11'035,80 points (08h00) - Dow Jones (mercredi): +0,02% à 32'662 points - Nasdaq Comp (mercredi): -0,66% à 11'379 points - Nikkei 225 (jeudi): -0,06% à 27'499 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - AMS Osram finalise la cession des activités Clay Paky - SGS vend ses divisions Automotive Asset Assessment et Retail Network Services - Sonova: Katya Kruglova désignée responsable communication et RH - Swiss Life améliore sa rentabilité et gonfle le dividende - VAT 2022: Ebitda 400,4 mio CHF (cons. AWP: 400,1 mio) marge Ebitda 35% (cons. AWP: 35,1%) résultat net 306,8 mio CHF (cons. AWP: 293,7 mio) dividende 6,25 CHF (cons. AWP: 6,31 CHF; 2021: 5,50 CHF) objectifs 2027 maintenus T1: chiffre d'affaires de 210-230 mio CHF Petra Denk désignée pour le conseil d'administration 2023: baisse du chffre d'affaires, de l'Ebitda et de la marge Ebitda recul du bénéfice net et du flux de trésorerie disponible l'objectif de marge Ebitda de 32-37% devrait être atteint investissements estimés à emtre 80 et 85 millions CHF 2024: retour à la croissance SPI: - Asmallworld signe un accord avec IHG - Bystronic 2022: marge Ebit 4,7% (7,5%) dividende 12 CHF (cons. AWP: 12,70 CHF; 2021: 60,00 CHF) Ebit 48,1 mio CHF (cons. AWP: 46,9 mio) résultat net 36,6 mio CHF (cons. AWP: 34,6 mio) dividende 12,00 CHF (2021: 60,00 CHF) 2023: hausse du résultat d'exploitation mais recul des ventes confirme ses objectifs moyen terme: ventes +5%, marge Ebit > 12% - Cicor 2022: chiffre d'affaires 313,2 mio CHF (cons. AWP: 310,7 mio) Ebit 21,4 mio CHF (cons. AWP: 13,0 mio) résultat net 3,8 mio CHF (cons. AWP: 3,2 mio) toujours pas de dividende proposé 2023: croissance soutenue malgré un contexte exigeant - Clariant 2022: marge Ebitda ajustée 17,2% (17,4%) cash-flow opérationnel 502 mio CHF (cons. AWP: 362 mio) Ebitda 810 mio CHF (cons. AWP: 772 mio) marge Ebitda 15,6% (cons. AWP: 14,9%) dividende 0,42 CHF (cons. AWP: 0,40 CHF; 2021: 0,40 CHF) revenus Care Chemicals 2099 mio CHF (cons. AWP: 2120 mio) revenus Natural Resources 2110 mio CHF (cons. AWP: 2097 mio) chiffre d'affaires 5198 mio CHF (cons. AWP: 5182 mio) résultat net 116 mio CHF (373 mio) résultat des opérations poursuivies -101 (+292) mio CHF T4: coûts de restructuration de 40 mio CHF 2023: chiffre d'affaires d'environ 5 mrd CHF marge Ebitda un peu élargie confirme ses objectifs moyen terme jusqu'en 2025 - Comet 2022: chiffre d'affaires 586,4 mio CHF (cons. AWP: 578,0 mio) Ebitda 118,9 mio CHF (cons. AWP: 116,9 mio) résultat net 78,1 mio CHF (67,4 mio) marge Ebitda 20,3% (cons. AWP: 20,5%) dividende 3,70 CHF (cons. AWP: 3,79 CHF) 2023: pas de prévisions en raison de la visibilité limitée premier trimestre plus faible qu'attendu l'an dernier - DKSH: contrat avec Döhler - distribution en Suisse et en Autriche - Forbo 2022: dividende 23,00 CHF (2021: 25,00 CHF) 2023: chiffre d'affaires attendu en légère hausse en monnaies locales bénéfice net attendu autour de 130 mio CHF - Gurit 2022: résultat net 9,1 mio CHF (cons. AWP: 12,3 mio) Ebit 22,3 mio CHF (cons. AWP: 20,1 mio) marge Ebit 4,5% (cons. AWP: 4,0%) dividende 0,00 CHF (cons. AWP: 0,97 CHF) 2023: chiffre d'affaires attendu entre 450 et 510 mio CHF marge Ebit 2-5% hors acquisitions, restructurations et amort. croissance attendu du marché éolien en Chine perpectives abaissées pour les rotors éoliens en Occident dynamique trés positive pour le marché éolien après 2023 - Inficon 2022: résultat net 88,5 mio USD (cons. AWP: 88,0 mio) dividende 18,00 CHF (cons. AWP: 25,40 CHF; 2021: 21,00 CHF) T4: marge opérationnelle 21,3% (21,5%) 2023: chiffre d'affaires de 570-610 mio USD marge bénéficiaire autour de 19% prévisions pour les prochains trimestres optimistes - Kardex 2022: entrées de commandes 698,6 mio EUR (cons. AWP: 618,9 mio) chiffre d'affaires 565,6 mio EUR (cons. AWP: 535,4 mio) dividende 3,50 CHF (cons. AWP: 3,36 CHF; 2021: 4,30 CHF) Ebit 55,8 mio EUR (cons. AWP: 49,3 mio) résultat net 38,6 mio EUR (cons. AWP: 35,0 mio) ventes Mlog 105,6 mio EUR (cons. AWP: 99,9 mio) ventes Remstar 436,6 mio EUR (cons. AWP: 414,2 mio) le problème de l'usine américaine pèse à hauteur de 10 mio EUR Felix Thöni, président du conseil, nommé directeur général ad interim 2023: évolution dans le cadre des objectifs moyen terme - Meyer Burger: retard du démarrage de la 3e ligne de production en Allemagne Ebitda positif attendu en 2023 abaisse des objectifs de production 2023 à 0,8 GW, (1,0-1,2 GW) - Santhera dépose une demande outre-Manche pour le vamorolone contre la MD - Softwareone 2022: Ebitda ajusté 240,4 mio CHF (cons. AWP: 247 mio) bénéfice brut 939,5 mio CHF (cons. AWP: 961 mio) marge Ebitda ajustée 25,6% (25,7%) dividende 0,35 CHF (AWP-Kons: 0,38 CHF; 2021: 0,33 CHF) résultat net 115,0 mio CHF (120,1 mio) 2023: croissance de plus de 10% hors effets de changes marge Ebitda ajustée de 24-25% du chiffre d'affaires programme de rachat d'actions de 70 mio CHF démarra au T2 2024: économies de 50 mio CHF moyen-terme: marge Ebita supérieure à 25% - VZ Holding 2022: produit d'exploitation 413,9 mio CHF (388,9 mio) Ebit 176,2 mio CHF (167,5 mio) résultat net 151,3 mio CHF (143,2 mio) dividende 1,74 CHF (1,57 CHF) AuM 39,1 mrd CHF (fin juin: 37,6 mrd) afflux net d'argent frais 4,6 mrd CHF (4,8 mrd) 2023: croissance supérieure à la moyenne long terme les opérations d'intérêt gagneront en importance l'accélération de la croissance s'accélérera au T2 PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES SUR SIX - Solvay, visé par des sanctions américaines, suspend ses activités au Guatemala - Salt connecte son réseau mobile avec Starlink ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Gurit: J Safra Sarasin Investmentfonds détient une part de 4,4498% - Meyer Burger: Norges Bank détient une part inférieure à 3% - Roche: Artuma Holding GmbH détient une part de 64,97% - Siegfried: Blackrock détient une part de 3,01% - Tecan: Norges Bank détient une part de 5,14% PRESSE JEUDI - ràs PRESSE MERCREDI - Genentech (Roche) dépose plainte contre Biogen Reuters NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES jeudi: - Lombard Odier: résultats 2022 DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: ràs - international: ràs HORS DIVIDENDE - ràs DIVERS - CH: Ukraine: le SRC veut communiquer plus clairement avec les politiques - international: L'Ukraine a "vaincu la terreur hivernale", attaque de drones en Crimée Washington vend des munitions à Taïwan pour 619 millions de dollars DEVISES/TAUX (08h20) - EUR/CHF: 1,0038 - USD/CHF: 0,9437 - future Conf: -97 pb à 139,04% (mercredi) - taux au comptant: 1,456% (mercredi) INDICES BOURSIERS - SMI (mercredi): -0,38% à 11'056 points - SLI (mercredi): -0,18% à 1'762 points - SPI (mercredi): -0,27% à 14'265 points - Dax (mercredi): -0,39% à 15'305 points - CAC 40 (mercredi): -0,84% à 7'234 points

