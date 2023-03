Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:

AMBIANCE - positive dans le sillage de Wall Street - SMI avant-Bourse: +0,15% à 11'182,83 points (08h00) - Dow Jones (jeudi): +1,05% à 33'004 points - Nasdaq Comp (jeudi): +0,73% à 11'463 points - Nikkei 225 (vendredi): +1,56% à 27'927 points (08h00) NOUVELLES D'ENTREPRISES SMI/SLI: - Novartis demande à la FDA une autorisation pour produire Pluvicto (SUPPRIMER?) - VAT s'attend à manger son pain noir en 2023 (SUPPRIMER?) SPI: - BCBE: Andreas Schafer quitte la direction avec effet immédiat - Calida 2022: marge Ebit 8,6% (cons. AWP: 7,9%) chiffre d'affaires 323,9 mio CHF (cons. AWP: 326,6 mio) Ebit 27,7 mio CHF (cons. AWP: 25,1 mio) résultat net 21,8 mio CHF (15,2 mio) dividende 1,15 CHF (cons. AWP: 1,07 CHF) croissance de l'activité en ligne de 11,9% ventes en ligne représentent 27,7% du chiffre d'affaires 2022: résultat net 26 mio CHF (31,7 mio) marge Ebit 13,1% (15,7%) Ebit 34,91 mio CHF (43,8 mio) chiffre d'affaires net 267,13 mio CHF (279,2 mio) dividende 3,30 CHF (3,30 CHF) 2022: Ebit 330,3 mio CHF (cons. AWP: 347,5 mio) résultat net 270,5 mio CHF (cons. AWP: 261,8 mio) marge Ebit 12,1% (cons. AWP: 12,6%) Ebitda 448,1 mio CHF (cons. AWP: 466,2 mio) dividende 2,50 CHF (cons. AWP: 2,49 CHF) 2022: résultat opérationnel 456 mio CHF (-405 mio; 2020: -654 mio) chiffre d'affaires 4,41 mrd CHF (2,1 mrd; 2020: 1,85 mrd) Calida vise d'ici 2026 une croissance org. de 4-6% par an - Ascom décroche un contrat en France de plus de 3 millions d'euros - Bachem remporte un contrat pluriannuel de plus de 500 millions de francs suisses -Clariant visé par une procédure du régulateur boursier - Coltene maintient son dividende au terme d'une année émaillée de difficultés Coltene propose d'élire Matthias Altendorf et Daniel Bühler au conseil - Helvetia dévoile les détails de la hausse de capital de son fonds Swiss Property - Kühne+Nagel s'étend en Afrique avec un nouveau pôle dans l'ouest du continent - SFS: l'intégration d'Hoffmann a accentué la dilution des marges en 2022 PME/ non côté sur SIX Swiss 2022: résultat opérationnel 456 mio CHF (-405 mio; 2020: -654 mio) ANNONCES DE PARTICIPATIONS - Allreal: CS Funds détient une part de 9,9995% - Cembra: Blackrock détient une part de 3,01% - Forbo: Swisscanto détient une part inférieure à 3% - Kuros: CS Funds détient une part de 6,14% - Obseva détient en propre 25,87%/8,06% - Siegfried: Blackrock détient une part de 2,89% - Temenos: Blackrock détient une part de 5,06% PRESSE VENDREDI - NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES vendredi: DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES - CH: - international: France: la production industrielle recule de 1,9% en janvier, selon l'Insee HORS DIVIDENDE - DIVERS - CH: - international: DEVISES/TAUX (8h25) - EUR/CHF: 0,9974 - USD/CHF: 0,9396 - future Conf: +81 BP auf 139,85% (jeudi) - taux au comptant: 1,482% (jeudi) INDICES BOURSIERS - SMI (jeudi): +0,99% à 11'166 points - SLI (jeudi): +0,73% à 1'775 points - SPI (jeudi): +0,91% à 14'394 points - Dax (jeudi): +0,15% à 15'328 points - CAC 40 (jeudi): +0,22% à 7'284 points

awp-robot/sw/